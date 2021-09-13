Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 18:44
18:43
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова подала новый иск к Большому театру
18:41
Общество
Режиссер Андрей Звягинцев находится в тяжелом состоянии из-за последствий COVID-19
18:36
Политика
Генсек ООН: Афганистан получит более 1 млрд долларов в качестве поддержки
18:33
Политика
Трудности «переклада»: Зеленский перепутал языки во время интервью CNN
18:33
Общество
США используют Болгарию для секретных военных операций. Колонка Владимира Тулина
18:32
Весь мир
Президентский совет Ливии назвал провокационными перестановки в посольствах за рубежом
18:28
Политика
Евродепутаты приняли проект доклада о «сдерживании России»
18:26
Политика
МВД РФ планирует привлечь жителей ЛДНР к программе по переселению соотечественников
18:22
Шоу-бизнес
Сосед актрисы Нины Ивановой претендует на ее квартиру стоимостью 10 млн рублей
18:21
Армия
Более 50 целей условного противника уничтожены авиацией на учениях «Запад-2021»
Все новости

Новый кабмин Ливана провел первое заседание в присутствии президента
Весь мир
Новый кабмин Ливана провел первое заседание в присутствии президента
Global Look Press  /  imago stock&people

Бейрут, 13 сентября. Новый кабинет министров Ливана под руководством премьер-министра Наджиба Микати провел первое заседание. На мероприятии, открытом в присутствии президента республики Мишеля Ауна, планировалась подготовка заявления на получение кабмином вотума доверия в парламенте страны.

«Правительство должно работать как слаженная команда, чтобы воплотить в жизнь программу спасения… Перед нами стоят сложные задачи, поэтому я рекомендую вам меньше говорить и больше работать. Мы столкнемся с большими трудностями и будем вместе искать возможные пути их разрешения», — сказал глава государства.

В своей речи Аун заявил, что одним из пунктов плана работы правительства должно стать возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), который ранее отказался взаимодействовать с Ливаном из-за высокого уровня коррупции в ближневосточной стране.

Новый кабмин Ливана провел первое заседание в присутствии президента
Global Look Press  / Bilal Jawich

Для восстановления финансовых связей с Бейрутом организация потребовала реформирования законодательства страны. Однако роспуск правительства после взрыва в порту столицы в 2020 году и противоречия президента и премьер-министров не позволили сформировать новый кабмин, уполномоченный принимать требуемые нормативные акты.

Наджиб Микати, в свою очередь, также указал на неминуемые сложности, которые возникнут на пути выхода из финансовой и гуманитарной катастрофы в стране. Он заявил, что «нет волшебной палочки, которая исправила бы ливанский кризис». Премьер-министр подчеркнул готовность упорно работать для ликвидации острого дефицита топлива и медикаментов, а также подтвердил необходимость получения помощи от МВФ, которая позволит частично пополнить истощенные валютные резервы Центрального банка Ливана.

На прошлой неделе Мишель Аун одобрил состав правительства, предложенный его новым главой, после 13 месяцев конфликта с предшественниками Микати из-за противоречий по этноконфессиональному составу кабинета министров.

За более чем год фактическая стоимость ливанского фунта упала на 90%, в то время как неизменность официального курса не позволяла государству в необходимых объемах закупать субсидируемые товары, что в итоге привело к отмене программы помощи населению. В настоящее время уже более 70% ливанцев живут за чертой бедности, а отсутствие бензина, лекарств и продовольствия все чаще приводят к беспорядкам и антиправительственным выступлениям.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Новый кабмин Ливана провел первое заседание в присутствии президента
экономика правительство ливан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru