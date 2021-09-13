Новый кабмин Ливана провел первое заседание в присутствии президента

Бейрут, 13 сентября. Новый кабинет министров Ливана под руководством премьер-министра Наджиба Микати провел первое заседание. На мероприятии, открытом в присутствии президента республики Мишеля Ауна, планировалась подготовка заявления на получение кабмином вотума доверия в парламенте страны.

«Правительство должно работать как слаженная команда, чтобы воплотить в жизнь программу спасения… Перед нами стоят сложные задачи, поэтому я рекомендую вам меньше говорить и больше работать. Мы столкнемся с большими трудностями и будем вместе искать возможные пути их разрешения», — сказал глава государства.

Lebanon’s new govt holds first meeting, Aoun stresses need for foreign financial aid https://t.co/STuym15yHO pic.twitter.com/qFDcMpLJ8W — Andy Vermaut (@AndyVermaut) September 13, 2021

В своей речи Аун заявил, что одним из пунктов плана работы правительства должно стать возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), который ранее отказался взаимодействовать с Ливаном из-за высокого уровня коррупции в ближневосточной стране.

Global Look Press / Bilal Jawich

Для восстановления финансовых связей с Бейрутом организация потребовала реформирования законодательства страны. Однако роспуск правительства после взрыва в порту столицы в 2020 году и противоречия президента и премьер-министров не позволили сформировать новый кабмин, уполномоченный принимать требуемые нормативные акты.

Наджиб Микати, в свою очередь, также указал на неминуемые сложности, которые возникнут на пути выхода из финансовой и гуманитарной катастрофы в стране. Он заявил, что «нет волшебной палочки, которая исправила бы ливанский кризис». Премьер-министр подчеркнул готовность упорно работать для ликвидации острого дефицита топлива и медикаментов, а также подтвердил необходимость получения помощи от МВФ, которая позволит частично пополнить истощенные валютные резервы Центрального банка Ливана.

Souvenir photo of the new #Lebanese government in the presence of President Aoun and Speaker Berri pic.twitter.com/j8ON8VbxoG — MTV English News (@MTVEnglishNews) September 13, 2021

На прошлой неделе Мишель Аун одобрил состав правительства, предложенный его новым главой, после 13 месяцев конфликта с предшественниками Микати из-за противоречий по этноконфессиональному составу кабинета министров.

За более чем год фактическая стоимость ливанского фунта упала на 90%, в то время как неизменность официального курса не позволяла государству в необходимых объемах закупать субсидируемые товары, что в итоге привело к отмене программы помощи населению. В настоящее время уже более 70% ливанцев живут за чертой бедности, а отсутствие бензина, лекарств и продовольствия все чаще приводят к беспорядкам и антиправительственным выступлениям.