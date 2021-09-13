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Андрей Норкин показал снимки первой совместной поездки с новой супругой
Шоу-бизнес
Андрей Норкин показал снимки первой совместной поездки с новой супругой
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 13 сентября. Телеведущий Андрей Норкин наслаждается медовым месяцем вместе со второй супругой Ириной Бородиной. Фотографиями с поездки он делится в своем Instagram-аккаунте.

После свадьбы молодожены решили отправиться в Подмосковье к источнику Гремячий ключ. Как отметил телеведущий в соцсети, существует легенда, что этот источник появился на поле молитвы Сергия Радонежского. В Instagram-аккаунте Андрей Норкин рассказал, как проходит их первая с Ириной совместная поездка и поделился серией снимков. Супруги наслаждаются прогулками по живописным уголкам — они осмотрели местные достопримечательности, а также окунулись в купель, температура воды в которой всего 6 градусов.

Подписчики телеведущего оставили большое количество теплых слов и пожеланий в комментариях. Отдельно фолловеры восхитились внешним видом его 60-летней супруги, которая, по их мнению, выглядит гораздо моложе своих лет.

«Счастья вам!! Приятно на Вас смотреть – никакого пафоса, только искренность! «;

«Глаза горят, счастье так и льется. Удачи и интересных фото для нас!»;

«Красота! Жена у вас замечательная! Желаю вам счастья на долгие годы», — написали пользователи Сети.

Кроме того фолловеры посоветовали Норкину, не обращать внимания на злопыхателей, пишущих гневные комментарии в его адрес. Хейтерам не понравилось, что ведущий быстро нашел замену ушедшей год назад супруге Юлии.

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Все новости / Шоу-бизнес / Андрей Норкин показал снимки первой совместной поездки с новой супругой
отношения норкин
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