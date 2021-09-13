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Журналисты НТВ поймали «яблочницу» Черепанову на сотрудничестве с иностранными фондами

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 17:14
Политика
Журналисты НТВ поймали «яблочницу» Черепанову на сотрудничестве с иностранными фондами
Prt Scr youtube.com  /  Яблоко TV

Великий Новгород, 13 сентября. Депутат гордумы Великого Новгорода Анна Черепанова провела встречу с иностранными дипломатами. В числе гостей был генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге.

О мероприятии рассказали авторы фильма НТВ «Кураторы и провокаторы — 2». Они опубликовали видео с закрытой встречи. На записи Черепанова, член партии «Яблоко», представляется дипломатам. В тот же день она открыла «Земской съезд». По словам создателей фильма, депутат жаловалась на закон об иноагентах и на то, что не может больше получать деньги из-за рубежа. Сотрудники НТВ указали, что средства на организацию съезда могли поступить из фонда «Свободная Россия»1 (Free Russia Foundation1, организация признана нежелательной на территории РФ).

«Яблочница» Анна Черепанова не хотела общаться с поймавшими ее на сотрудничестве с зарубежными фондами журналистами и не отвечала на вопросы о том, для чего она встречалась с иностранцами. Политик прокомментировала ситуацию только после выхода фильма, передает «ПолитЭксперт». На странице в соцсети она написала, что встречалась с гражданским обществом Новгородчины, главой города и ректором университета. «Земской съезд», по ее словам, якобы не финансировался из-за границы.

Федеральное агентство новостей ранее проанализировало деятельность фонда Науманна на территории России. Открытая поддержка оппозиционного движения может привести к закрытию организации.

1 Организация признана на территории РФ нежелательной.

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