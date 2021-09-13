Российские военные вывели на учения «Запад-2021» машины поддержки танков «Терминатор»

Нижний Новгород, 13 сентября. Экипажи боевых машин поддержки танков «Терминатор» впервые приняли участие в основном этапе учений «Запад-2021» на полигоне Мулино. К маневрам также подключили беспилотники.

В понедельник, 13 сентября, на нижегородском полигоне в Мулино стартовал основной этап стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021», на которых лично присутствует президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В этом году на учениях были впервые использованы роботы, которых включили в боевой порядок, а также машины поддержки «Терминатор». Их огонь с воздуха корректировали при помощи беспилотников «Форпост» и «Иноходец».

«В целях поддержки наступающих войск впервые на практике были применены разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты оперативного назначения «Иноходец» и «Форпост» с управляемыми ракетами, системами целеуказания и наблюдения», — указали в пресс-службе Минобороны РФ.

Для обеспечения большей мобильности групп, переходящих в наступление, против противника направили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Одновременно с этим армейская авиация нанесла удар по переднему краю войск противника.

Ранее СМИ передали, что за основным российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» вызвали большой интерес у иностранных военных атташе. На полигон Мулино прибыли 120 военных атташе из различных стран.