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Аэрофлот занял первое место по пунктуальности среди мировых авиакомпаний

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 17:11
Экономика
Аэрофлот занял первое место по пунктуальности среди мировых авиакомпаний
aeroflot.ru  /  Официальный сайт компании «Аэрофлот»

Москва, 13 сентября. Российская компания «Аэрофлот» по итогам августа 2021 года заняла первое место в рейтинге самых пунктуальных авиаперевозчиков мира.

Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Аэрофлота. Российский перевозчик был признан самым пунктуальным по версии холдинга Cirium — организация регулярно публикует списки авиакомпаний в рейтинге On-Time Performance Report.

В прошлом месяце Аэрофлот выполнил 92% рейсов в соответствии с расписанием. На европейском рынке компания удерживает лидерство второй месяц подряд. Пресс-служба отмечает, что Аэрофлот последовательно улучшает показатели пунктуальности благодаря эффективным мерам. В их числе — строгое выполнение правил посадки на рейс.

В планах авиакомпании внедрять новые практики на основе современных цифровых технологий. Например, перевозчик намерен использовать биометрический контроль, который позволит значительно ускорить и упростить прохождение предполетных процедур для пассажиров.

Аэрофлот ранее сообщил о планах запустить с 1 октября полеты в Доминикану. По имеющейся информации, рейсы из Москвы в Пунта-Кана будут осуществляться на Airbus A350-900 три раза в неделю.

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