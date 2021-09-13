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Правоохранители начали проверку по факту избиения мужчины подростком в Рославле
Происшествия
Правоохранители начали проверку по факту избиения мужчины подростком в Рославле
pixabay.com  /  Ella_87

Смоленск, 13 сентября. Прокуратура и СК проводят проверку после публикации видеоролика с избиением. События разворачивались на рынке в городе Рославле.

Акт насилия заснял очевидец. На кадрах видно, как сообщал ряд изданий, что на земле сидел мужчина, предположительно, пьяный. Его бил по голове подросток. Рядом с несовершеннолетним были двое приятелей.

Некоторые СМИ утверждали, что избиение было групповым. На мужчину якобы напала группа подростков. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Недавно в Приморском крае следователь пострадал от рук агрессивного юноши. Несовершеннолетнего доставили в отделение полиции. Юноша прямо в кабинете набросился на сотрудника и успел несколько раз его ударить. Врачи диагностировали пострадавшему ушибы.

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