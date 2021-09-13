Израильские власти могут ужесточить условия содержания палестинцев в тюрьмах

Члены израильского правительства намерены выступить с инициативой по ужесточению условий содержания палестинских заключенных в тюрьмах. По данным арабских СМИ, министр связи Йоаз Хендель хочет включить этот вопрос в повестку дня на следующем заседании кабмина.

Ожидается, что глава Минсельхоза Одед Форер и заместитель министра общественной безопасности Йоав Сегаловиц поддержат введение дополнительных ограничений в местах лишения свободы.

Israel ministers to call for more restrictions on Palestine prisoners https://t.co/izekfu1Glz — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) September 13, 2021

Актуальность данного предложения обусловлена недавним побегом из тюрьмы строгого режима «Гильбоа», располагающейся на севере страны. Шестеро палестинцев, содержащихся в общей камере, смогли прорыть туннель, ведущий за пределы пенитенциарного заведения.

The place in "Gilboa" Prison from which 6 Palestinian prisoners escaped.

~NewsPress pic.twitter.com/50SnRrsf0I — INTELSky (@Intel_Sky) September 6, 2021

Побег и поиски

Все беглецы были осуждены пожизненно и содержались в месте, считающимся самым защищенным в стране. Обычно туда помещали людей, приговоренных к заключению за участие в террористической деятельности и преступлениях против еврейского государства.

В ходе дальнейшего расследования службы безопасности выдвинули версию, что арестантам оказали помощь извне.

6 Palestinian prisoners escaped high-security prison in northern Israel using a tunnel.

The Israeli prison of Gilboa is one of Israel's most heavily fortified detention compounds. #FreedomTunnel #نفق_الحرية pic.twitter.com/rkNH0zkYhN — Maryam Afifi (@Maryam_Afeefi) September 6, 2021

Всего через полчаса после обнаружения факта побега израильские правоохранители при поддержке армейских подразделений начали поиски с применением вертолетов и БПЛА. На дорогах Западного берега реки Иордан организовали дополнительные блокпосты и было усилено патрулирование.

Реакция палестинцев

Несмотря на то что представители Палестинской национальной администрации (ПНА) не стали комментировать инцидент, сторонники исламистского движения ХАМАС, руководящего сектором Газа, назвали побег «актом героизма и отваги».

Такого же мнения придерживались и члены Организации освобождения Палестины (ООП), призвавшие арабское население региона к массовым митингам. Некоторые из протестных выступлений оказались чреваты столкновениями с полицией.

An #Israeli soldier attempts to detain a #Palestinian during a #protest in solidarity with prisoners following the escape of 6 Palestinians from an Israeli prison in the #WestBank city of #Hebron, 09 September 2021. ???? epa / Abed Al Hashlamoun#epaphotos #visualizingtheworld pic.twitter.com/HPiiqExpOd — european pressphoto agency (@epaphotos) September 9, 2021

Акции неповиновения прошли и в израильских тюрьмах — заключенные отказались выходить из своих камер после изменения условий их содержания и запрета на посещения для родственников.

Поимка беглецов

Через несколько дней четверо из шести преступников были пойманы. Первых двоих арестовали в городе Назарет после обращения местного жителя, сообщившего о подозрительных лицах на улице. Еще двух человек задержали на следующий день в другом населенном пункте. Последняя пара беглецов все еще находится на свободе.

Global Look Press / Stringer / Keystone Press Agency

Данное происшествие стало настоящей проблемой для израильских властей — система безопасности была дискредитирована, а вооруженные группировки региона оказались вдохновлены побегом и усилили интенсивность антиеврейских выступлений. Палестино-израильский конфликт, несколько утихший после 11-дневной войны в Газе, напомнил о себе с новой силой.

Непростая задача

Какие именно меры по ужесточению содержания заключенных хотят предложить представители никак не связанных с вопросами внутренней безопасности министерств — пока не ясно.

Одним из первых шагов властей после резонансного побега стал приказ о срочном расселении заключенных по разным камерам. В тюрьме «Гильбоа» в настоящий момент содержится порядка 400 членов группировки «Исламский джихад» (запрещена в РФ), признанной в Израиле террористической. Большинство беглецов были ее членами.

This morning 6 high level prisoners at the Gilboa Prison in northern occupied #Palestine escaped via a tunnel at around midnight local time. 5 are affiliated with the Palestinian Islamic Jihad, while the sixth is Zakaria Zubeidi, senior leader of the Al-Aqsa Martyrs Brigade. pic.twitter.com/Vekk9K0z7x — Afghan News Network (ANN) (@BEAREAGLE6) September 6, 2021

Ввиду этого обстоятельства Тель-Авив приказал разделить содержащихся там радикалов, а в ряде случаев — содержать их в одиночных камерах. Также предполагалось равномерно распределить заключенным по другим исправительным учреждениям страны. Данное решение стало причиной внутренних протестов и в конце концов привело к серии поджогов.

Это действительно может стать одним из возможных вариантов решения возникшей проблемы. Однако в любом случае израильское руководство столкнется с сопротивлением со стороны палестинского сообщества, защищающего права соотечественников. Уже сейчас, когда перевод заключенных в другие тюрьмы начался, правозащитники заговорили о проявлении жестокости по отношению к арестантам.

Prisoners Club confirms that the prisoners who were transferred from section (3) in Jalboa to prison Shatta about 90 prisoner, were severely beaten and abused during their transfer, and continued to be assaulted for hours in Shatta prison#Israel #IsraeliTerrorism #HumanRights — Anwar ???? (@AnwarAKlaib) September 13, 2021

Впрочем, сам факт произошедшего в «Гильбоа» обнажил проблему всей пенитенциарной системы Израиля — без халатного отношения надзирателей к своей работе побег бы не удался. Поэтому первоочередной задачей еврейского государства сейчас становится именно обновление старого порядка, продемонстрировавшего свою несостоятельность.