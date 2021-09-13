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Израильские власти могут ужесточить условия содержания палестинцев в тюрьмах
Весь мир
Израильские власти могут ужесточить условия содержания палестинцев в тюрьмах
Global Look Press  /  Gil Eliyahu/JINI

Члены израильского правительства намерены выступить с инициативой по ужесточению условий содержания палестинских заключенных в тюрьмах. По данным арабских СМИ, министр связи Йоаз Хендель хочет включить этот вопрос в повестку дня на следующем заседании кабмина.

Ожидается, что глава Минсельхоза Одед Форер и заместитель министра общественной безопасности Йоав Сегаловиц поддержат введение дополнительных ограничений в местах лишения свободы.

Актуальность данного предложения обусловлена недавним побегом из тюрьмы строгого режима «Гильбоа», располагающейся на севере страны. Шестеро палестинцев, содержащихся в общей камере, смогли прорыть туннель, ведущий за пределы пенитенциарного заведения.

Побег и поиски

Все беглецы были осуждены пожизненно и содержались в месте, считающимся самым защищенным в стране. Обычно туда помещали людей, приговоренных к заключению за участие в террористической деятельности и преступлениях против еврейского государства.

В ходе дальнейшего расследования службы безопасности выдвинули версию, что арестантам оказали помощь извне.

Всего через полчаса после обнаружения факта побега израильские правоохранители при поддержке армейских подразделений начали поиски с применением вертолетов и БПЛА. На дорогах Западного берега реки Иордан организовали дополнительные блокпосты и было усилено патрулирование.

Реакция палестинцев

Несмотря на то что представители Палестинской национальной администрации (ПНА) не стали комментировать инцидент, сторонники исламистского движения ХАМАС, руководящего сектором Газа, назвали побег «актом героизма и отваги».

Такого же мнения придерживались и члены Организации освобождения Палестины (ООП), призвавшие арабское население региона к массовым митингам. Некоторые из протестных выступлений оказались чреваты столкновениями с полицией.

Акции неповиновения прошли и в израильских тюрьмах — заключенные отказались выходить из своих камер после изменения условий их содержания и запрета на посещения для родственников.

Поимка беглецов

Через несколько дней четверо из шести преступников были пойманы. Первых двоих арестовали в городе Назарет после обращения местного жителя, сообщившего о подозрительных лицах на улице. Еще двух человек задержали на следующий день в другом населенном пункте. Последняя пара беглецов все еще находится на свободе.

Как тюремная политика Израиля изменится после резонансного побега из «Гильбоа»
Global Look Press  / Stringer / Keystone Press Agency

Данное происшествие стало настоящей проблемой для израильских властей — система безопасности была дискредитирована, а вооруженные группировки региона оказались вдохновлены побегом и усилили интенсивность антиеврейских выступлений. Палестино-израильский конфликт, несколько утихший после 11-дневной войны в Газе, напомнил о себе с новой силой.

Непростая задача

Какие именно меры по ужесточению содержания заключенных хотят предложить представители никак не связанных с вопросами внутренней безопасности министерств — пока не ясно.

Одним из первых шагов властей после резонансного побега стал приказ о срочном расселении заключенных по разным камерам. В тюрьме «Гильбоа» в настоящий момент содержится порядка 400 членов группировки «Исламский джихад» (запрещена в РФ), признанной в Израиле террористической. Большинство беглецов были ее членами.

Ввиду этого обстоятельства Тель-Авив приказал разделить содержащихся там радикалов, а в ряде случаев — содержать их в одиночных камерах. Также предполагалось равномерно распределить заключенным по другим исправительным учреждениям страны. Данное решение стало причиной внутренних протестов и в конце концов привело к серии поджогов.

Это действительно может стать одним из возможных вариантов решения возникшей проблемы. Однако в любом случае израильское руководство столкнется с сопротивлением со стороны палестинского сообщества, защищающего права соотечественников. Уже сейчас, когда перевод заключенных в другие тюрьмы начался, правозащитники заговорили о проявлении жестокости по отношению к арестантам.

Впрочем, сам факт произошедшего в «Гильбоа» обнажил проблему всей пенитенциарной системы Израиля — без халатного отношения надзирателей к своей работе побег бы не удался. Поэтому первоочередной задачей еврейского государства сейчас становится именно обновление старого порядка, продемонстрировавшего свою несостоятельность.

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