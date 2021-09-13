Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 17:16
17:14
Происшествия
Привязавшие ребенка к кровати медики попали под статью в Петербурге
17:14
Политика
Журналисты НТВ поймали «яблочницу» Черепанову на сотрудничестве с иностранными фондами
17:13
Армия
Российские военные вывели на учения «Запад-2021» машины поддержки танков «Терминатор»
17:11
Экономика
Аэрофлот занял первое место по пунктуальности среди мировых авиакомпаний
17:08
Общество
В Волгограде у Александро-Невского собора открылась выставка
17:06
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения под Челябинском голодного и замерзшего ребенка
17:04
Происшествия
Правоохранители начали проверку по факту избиения мужчины подростком в Рославле
17:02
Происшествия
Пропавшего под Калининградом школьника нашли живым
17:00
Общество
Жительница Подмосковья нашла ссылку на порносайт в учебнике английского языка
16:58
Политика
Глава МИД Чехии: Москва «не готова» к нормализации отношений с Прагой
Все новости

Глава МИД Чехии: Москва «не готова» к нормализации отношений с Прагой
Политика
Глава МИД Чехии: Москва «не готова» к нормализации отношений с Прагой
Global Look Press  /  Katerina Sulova/CTK

Прага, 13 сентября. Москва «не готова» к улучшению отношений с Прагой, заявил чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек.

Дипломат напомнил, что Чехия до сих пор находится в российском списке недружественных стран, поэтому говорить про улучшение отношений пока рано.

Руководитель внешнеполитического ведомства ранее выразил мнение, что Чехия не может «не иметь» контактов с Россией. Сейчас взаимодействие Москвы и Праги находится в «замерзшей» точке. На это сильно повлияла ситуация со взрывами во Врбетице, добавил глава МИД.

Якуб Кулганек обратил внимание, что даже страны Прибалтики не оборвали отношения с российской стороной, хотя их взаимоотношения носят более острый характер.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Глава МИД Чехии: Москва «не готова» к нормализации отношений с Прагой
мид чехия прага
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru