Глава МИД Чехии: Москва «не готова» к нормализации отношений с Прагой

Прага, 13 сентября. Москва «не готова» к улучшению отношений с Прагой, заявил чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек.

Дипломат напомнил, что Чехия до сих пор находится в российском списке недружественных стран, поэтому говорить про улучшение отношений пока рано.

Руководитель внешнеполитического ведомства ранее выразил мнение, что Чехия не может «не иметь» контактов с Россией. Сейчас взаимодействие Москвы и Праги находится в «замерзшей» точке. На это сильно повлияла ситуация со взрывами во Врбетице, добавил глава МИД.

Якуб Кулганек обратил внимание, что даже страны Прибалтики не оборвали отношения с российской стороной, хотя их взаимоотношения носят более острый характер.