Боевые роботы «Уран-9» и «Нерехта» приняли участие в учениях «Запад-2021» на полигоне Мулино

Нижний Новгород, 13 сентября. Российские войска впервые вывели на учения роботов «Уран-9» и «Нерехта» в рамках совместных маневров с Белоруссией «Запад-2021» на полигоне Мулино.

Как сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ, в розыгрыше основного этапа учений боевые роботы еще не принимали участия, для российских военных это новый опыт, как и для их коллег из других стран.

«Уран-9» вели боевые действия непосредственно в боевых порядках обороняющихся подразделений, как уточнили в пресс-службе ведомства. Роботы уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника на дистанциях в три и пять километров из ракетных комплексов «Атака», реактивных огнеметов и крупнокалиберных пушек и пулеметов.

Боевые роботы «Нерехта» проводили разведку и оказали подразделениям огневую поддержку при помощи пулемета «Корд» и гранатометов АГ-30М. Робот «Нерехта» при этом способен корректировать огонь, доставлять боеприпасы и снаряжение без команд оператора.

В учениях также впервые приняли участие новейшие боевые машины пехоты (БМП) Б-19 с боевым модулем «Эпоха».