Более 120 военных атташе из 45 стран наблюдают за основным этапом учений «Запад-2021»

Москва, 13 сентября. Более 120 военных представителей из 45 стран наблюдают за ходом стратегических учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» вызвали большой интерес у иностранных военных атташе. На полигон Мулино прибыли военные атташе из стран СНГ, Африки, Латинской Америки, Средней Азии и Центрально-Азиатского региона. Кроме того, на полигоне присутствуют представители Австрии, Сербии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

Масштабные маневры «Запад-2021» проходят в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России, а также на пяти военных объектах в Белоруссии. В учениях задействованы порядка 200 тысяч военнослужащих, около 80 самолетов и вертолетов, более тысячи единиц боевой техники и вооружения, а также 15 кораблей.