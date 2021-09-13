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Более 120 военных атташе из 45 стран наблюдают за основным этапом учений «Запад-2021»

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 16:59
Армия
Более 120 военных атташе из 45 стран наблюдают за основным этапом учений «Запад-2021»
Минобороны РФ

Москва, 13 сентября. Более 120 военных представителей из 45 стран наблюдают за ходом стратегических учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» вызвали большой интерес у иностранных военных атташе. На полигон Мулино прибыли военные атташе из стран СНГ, Африки, Латинской Америки, Средней Азии и Центрально-Азиатского региона. Кроме того, на полигоне присутствуют представители Австрии, Сербии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

Масштабные маневры «Запад-2021» проходят в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России, а также на пяти военных объектах в Белоруссии. В учениях задействованы порядка 200 тысяч военнослужащих, около 80 самолетов и вертолетов, более тысячи единиц боевой техники и вооружения, а также 15 кораблей.

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учения иностранцы запад-2021
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