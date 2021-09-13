Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 17:16
17:14
Происшествия
Привязавшие ребенка к кровати медики попали под статью в Петербурге
17:14
Политика
Журналисты НТВ поймали «яблочницу» Черепанову на сотрудничестве с иностранными фондами
17:13
Армия
Российские военные вывели на учения «Запад-2021» машины поддержки танков «Терминатор»
17:11
Экономика
Аэрофлот занял первое место по пунктуальности среди мировых авиакомпаний
17:08
Общество
В Волгограде у Александро-Невского собора открылась выставка
17:06
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения под Челябинском голодного и замерзшего ребенка
17:04
Происшествия
Правоохранители начали проверку по факту избиения мужчины подростком в Рославле
17:02
Происшествия
Пропавшего под Калининградом школьника нашли живым
17:00
Общество
Жительница Подмосковья нашла ссылку на порносайт в учебнике английского языка
16:58
Политика
Глава МИД Чехии: Москва «не готова» к нормализации отношений с Прагой
Все новости

Белорусский депутат Гайдукевич назвал российские ЗРК причиной радости для Польши и Литвы
Армия
Белорусский депутат Гайдукевич назвал российские ЗРК причиной радости для Польши и Литвы
Пресс-служба Балтийского флота

Минск, 13 сентября. Страны Европы должны радоваться тому, что Россия поставляет Белоруссии зенитно-ракетные комплексы, считает белорусский политик Олег Гайдукевич.

Главы России и Республики Беларусь Владимир Путин и Александр Лукашенко недавно провели переговоры. В ходе встречи стороны определились с перечнем образцов вооружений, которые будут переданы Москвой Минску. В частности, как заявил белорусский лидер, речь идет о ЗРК С-400 «Триумф». Он отметил, что западные рубежи Белоруссии уже охраняются системами С-300. Кроме ЗРК российская сторона поставит Белоруссии и другую военную технику, за что Лукашенко выразил благодарность руководству РФ.

Правительство Республики Беларусь нацелено на создание мощной армии, способной обезопасить Союзное государство, отметил председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич в комментарии для издания «ПолитЭксперт». По его словам, Североатлантический альянс постоянно расширяется, регулярно проводя учения в Прибалтике, ввиду чего Москве и Минску приходится реагировать на это, усиливая собственную боевую мощь. Депутат подчеркнул, что силы Союзного государства уже могут справиться с любой угрозой.

Действия по отражению вражеской агрессии в отношении Белоруссии четко отработаны, обратил внимание политик. Он отметил, что план противодействия противнику силами белорусских и российских войск расписан поминутно. Гайдукевич уточнил, что Европе стоит не опасаться российских ЗРК на территории Белоруссии, а наоборот благодарить Минск за защиту при помощи подобных комплексов ПВО. Политик призвал Варшаву и Вильнюс ликовать, так как, по его мнению, для них это должно быть причиной для радости.

«С помощью тех же комплексов ПВО мы охраняем Европу. Мы всегда берегли покой наших литовских и польских коллег. Пускай радуются, что мы их бережем», — сказал председатель белорусской партии.

Лишь наличие сильной армии способно исключить вероятность вооруженного конфликта, уверен собеседник. Именно поэтому Минск закупает современное вооружение и повышает обороноспособность государства, объяснил политик.

Ранее читатели немецкого издания Der Spiegel прокомментировали встречу президентов России и Белоруссии. Некоторые жители Германии расценили сближение Москвы и Минска как естественную реакцию на политику ЕС и Североатлантического альянса, расширяющих свое влияние в Европе.

Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подробно рассказал об интеграции России и Белоруссии, сообщает телеканал «360». По его словам, над обеими странами нависают общие угрозы, которым необходимо противостоять общими усилиями.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Белорусский депутат Гайдукевич назвал российские ЗРК причиной радости для Польши и Литвы
россия белоруссия польша с-400 зрк литва Гайдукевич
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru