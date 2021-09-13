Белорусский депутат Гайдукевич назвал российские ЗРК причиной радости для Польши и Литвы

Минск, 13 сентября. Страны Европы должны радоваться тому, что Россия поставляет Белоруссии зенитно-ракетные комплексы, считает белорусский политик Олег Гайдукевич.

Главы России и Республики Беларусь Владимир Путин и Александр Лукашенко недавно провели переговоры. В ходе встречи стороны определились с перечнем образцов вооружений, которые будут переданы Москвой Минску. В частности, как заявил белорусский лидер, речь идет о ЗРК С-400 «Триумф». Он отметил, что западные рубежи Белоруссии уже охраняются системами С-300. Кроме ЗРК российская сторона поставит Белоруссии и другую военную технику, за что Лукашенко выразил благодарность руководству РФ.

Правительство Республики Беларусь нацелено на создание мощной армии, способной обезопасить Союзное государство, отметил председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич в комментарии для издания «ПолитЭксперт». По его словам, Североатлантический альянс постоянно расширяется, регулярно проводя учения в Прибалтике, ввиду чего Москве и Минску приходится реагировать на это, усиливая собственную боевую мощь. Депутат подчеркнул, что силы Союзного государства уже могут справиться с любой угрозой.

Действия по отражению вражеской агрессии в отношении Белоруссии четко отработаны, обратил внимание политик. Он отметил, что план противодействия противнику силами белорусских и российских войск расписан поминутно. Гайдукевич уточнил, что Европе стоит не опасаться российских ЗРК на территории Белоруссии, а наоборот благодарить Минск за защиту при помощи подобных комплексов ПВО. Политик призвал Варшаву и Вильнюс ликовать, так как, по его мнению, для них это должно быть причиной для радости.

«С помощью тех же комплексов ПВО мы охраняем Европу. Мы всегда берегли покой наших литовских и польских коллег. Пускай радуются, что мы их бережем», — сказал председатель белорусской партии.

Лишь наличие сильной армии способно исключить вероятность вооруженного конфликта, уверен собеседник. Именно поэтому Минск закупает современное вооружение и повышает обороноспособность государства, объяснил политик.

Ранее читатели немецкого издания Der Spiegel прокомментировали встречу президентов России и Белоруссии. Некоторые жители Германии расценили сближение Москвы и Минска как естественную реакцию на политику ЕС и Североатлантического альянса, расширяющих свое влияние в Европе.

Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подробно рассказал об интеграции России и Белоруссии, сообщает телеканал «360». По его словам, над обеими странами нависают общие угрозы, которым необходимо противостоять общими усилиями.