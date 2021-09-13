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«Мне было хорошо от мысли, что я умираю»: МакSим рассказала о своих чувствах во время комы
Шоу-бизнес
«Мне было хорошо от мысли, что я умираю»: МакSим рассказала о своих чувствах во время комы
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 13 сентября. Певица Марина Максимова, известная как МакSим, назвала свое состояние во время искусственной комы, в которой находилась почти два месяца, полетом в другую реальность.

Два месяца врачи боролись за жизнь артистки. Через пару дней после госпитализации МакSим с обширным поражением легких ввели в искусственную кому. Звезда вспоминает, что не испытывала страха, когда ее погрузили в медикаментозный сон. По ее словам, она оказалась в ином месте, которое со временем начало ей казаться более реальным, чем сама жизнь.

«Я почувствовала себя в полете, мне было очень хорошо. Это было принятие и спокойствие. Страха смерти у меня не возникло. Мне было хорошо от мысли, что я умираю», — призналась МакSим в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Всегда отличающаяся позитивом Максимова, теперь с трудом может ответить на вопрос, откуда у нее в голове появились мысли о смерти. Она отмечает, что во время комы она будто убедилась – жизнь после смерти действительно существует. Однажды, по признанию МакSим, она услышала голос своего духовного отца, который сказал ей, что дорога на небеса закрыта.

«Я спустилась вниз в какую-то кабину, там была зима, и какие-то люди обливались холодной водой. Они стали поливать меня, а мне не было холодно. Я смеялась. И тут я услышала фразу от них, что за меня молятся», — вспомнила исполнительница.

После выхода из комы врачи рассказали МакSим, что она перенесла две остановки сердца. Артистка уверена, что ее видения во время комы напрямую связаны с тем, что происходило в реальной жизни.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Мне было хорошо от мысли, что я умираю»: МакSим рассказала о своих чувствах во время комы
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