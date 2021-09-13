Житель Махачкалы сорвался с обрыва под Анапой

Краснодар, 13 сентября. Житель Махачкалы сорвался с обрыва в районе Лысой горы, на место происшествия выдвинулись спасатели.

Как пояснили в пресс-службе «Кубань-СПАС», спасатели Анапского подразделения обнаружили упавшего недалеко от спуска к морю «800 ступеней». Пострадавшему была оказана первая помощь, но транспортировать туриста при помощи альпинистского снаряжения было рискованно из-за его тяжелого состояния. Спасатели приняли решение привлечь к транспортировке пострадавшего катер «Службы спасения».

Вместе с командой на катере прибыла и бригада скорой медицинской помощи, сотрудники которой оказали пострадавшему помощь и перенесли его на судно на носилках.

Ранее ФАН рассказывал, как спасатели Краснополянского отряда получили информацию о москвиче, который, спускаясь с горы Сахарный Псеашхо, упал на скальном рельефе. Благодаря слаженным действиям команды жизнь человека удалось спасти.