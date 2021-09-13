Во Владимирской области должник по алиментам остался без автомобиля

Владимир, 13 сентября. Судебные приставы Юрьев-Польского района Владимирской области нашли должника, который не выплатил своему ребенку полагающиеся по закону алименты на сумму порядка 150 тысяч рублей. Чтобы заставить его расплатиться, служителям закона пришлось пойти на радикальные меры, сообщают «Владимирские ведомости». В частности, они арестовали принадлежащую недобросовестному отцу иномарку. Если мужчина не расплатится по долгам, то машина в ближайшее время будет продана. Деньги пойдут на счет матери ребенка, а остаток вернут уже бывшему владельцу автомобиля.

Пока еще исполнительное производство не окончено и находится на контроле отделения судебных приставов Юрьев-Польского района.

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