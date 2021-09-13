От древнего распева до современности: в лавре отметят 800-летие Александра Невского

Петербург с 12 по 19 сентября отмечает 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. В эти дни в городе пройдут различные торжественные мероприятия. В их числе и концерт, который состоится 17 сентября в Духовно-просветительском центре «Святодуховский» при Александро-Невской лавре. Выступления известных ансамблей, хоров и солистов петербургских театров будут полностью посвящены личности полководца. Как будет проходить концерт? И почему подрастающему поколению так важно знать о князе Александре Невском? На эти и другие вопросы ответила организатор концерта, руководитель хора Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл», заслуженная артистка России Валентина Копылова-Панченко в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По словам артистки, в концерте будут использованы музыка и тексты авторов, которые отправили свои работы на конкурс, организованный к 300-летию Александро-Невской лавры. На суд жюри были присланы произведения из разных уголков не только России, но и мира. Для организаторов концерта они стали настоящим сокровищем, ведь музыкальных произведений, посвященных князю, оказалось очень мало. Фактически все ограничивается кантатой Сергея Прокофьева, которую он написал к фильму Сергея Эйзенштейна «Александр Невский».

«Сочинения все это время лежали в архиве конкурса, а ситуация с музыкальными произведениями, посвященными Александру Невскому, довольно сложная, как ни странно. Кроме кантаты Прокофьева, до сегодняшнего времени нет ни одного масштабного произведения, посвященного князю. Удивительно. А в архиве конкурсов композиторов много таких сочинений малых форм, но все-таки очень интересных», — пояснила Копылова-Панченко.

Федеральное агентство новостей /

Эти сочинения и легли в основу программы мероприятия. Концерт состоит из двух отделений. В первом, по словам организатора, под звуки гуслей прозвучат фрагменты «Жития Александра Невского» и поэмы петербургской поэтессы Татьяны Егоровой «Воевода Российской земли». Выступления будут чередоваться с песнопениями. Во втором отделении выступят известные исполнители авторской песни. Это будет настоящее музыкальное путешествие: от древнерусского распева XVI века до современных авторских песен.

«Александр Невский — это фигура, которая объединяет в себе две разные замечательные грани, которые он сумел объединить: он и успешный воин, и мудрый государственный правитель. Объединить эти качества непросто, но он сумел это сделать. Тем самым он уберег государство от многих проблем, которые неизбежно возникли бы, не будь он так умен, ловок и силен», — сказала артистка.

Копылова-Панченко убеждена, что Александр Невский неспроста причислен к лику святых, ведь князь руководствовался незлобием в жизни и деяниях, поэтому всегда старался найти такую дорогу, которая избавит людей от смерти и ужасных событий. Но когда было невозможно не сражаться, он сражался. Однако многие конфликты ему удавалось разрешить дипломатическим путем.