Талибы гарантировали безопасность миссии ООН по доставке помощи жителям Афганистана

Женева, 13 сентября. Решения, принятые международным сообществом в отношении талибов, не должны отражаться на работе по оказанию помощи афганцам.

С таким заявлением выступил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. В ходе конференции по сбору средств для поддержки исламской республики представитель всемирного объединения отметил, что профильные агентства международной организации увеличивают помощь жителям Афганистана.

Кроме того, члены движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) гарантировали безопасность миссии ООН по доставке помощи афганцам. Гриффитс сообщил, что представители объединения получили письменное согласие по этому вопросу.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил за установление контактов с радикалами. Это необходимо сделать ради жителей региона, уточнил он.

1 Организация запрещена на территории РФ.