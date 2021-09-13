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Комментатор Денис Казанский покинул «Матч ТВ»

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 16:48
Спорт
Комментатор Денис Казанский покинул «Матч ТВ»
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Москва, 13 сентября. Спортивный комментатор Денис Казанский сообщил, что покидает канал «Матч ТВ». По его словам, в жизни наступил период, когда нужно что-то поменять.

Денис Казанский поблагодарил телеканал «Матч ТВ» за годы совместной работы. Комментатор отметил, что благодаря холдингу смог добиться того, что имеет в настоящее время.

«У каждого в жизни наступает момент, когда он должен бросить себе вызов. Я считаю, что время для этого шанса наступило», — приводятся слова Казанского в официальном Telegram-канале «Матч ТВ».

Где теперь будет работать комментатор, пока не сообщается. Меньше недели назад на телеканале произошло еще одно увольнение. Пост генерального продюсера покинула Тина Канделаки. После смены работы она объяснила фанатам свое решение.

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