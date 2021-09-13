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Фильм о войне в Донбассе «Солнцепек» перевели на арабский и французский языки
Общество
Фильм о войне в Донбассе «Солнцепек» перевели на арабский и французский языки
Кадр из фильма «Солнцепек»

Москва, 13 сентября. Военная драма «Солнцепек», премьера которой в российском прокате состоялась 12 августа, выходит на мировой уровень. Картину уже перевели на несколько иностранных языков.

Отечественные зрители тепло встретили драму, отметив, что режиссеры Максим Бриус и Михаил Вассербаум достоверно передали тот ужас и хаос, которые происходили на территории Донбасса в 2014 году. В скором времени «Солнцепек» смогут оценить и иностранные зрители. Военную драму уже перевели на французский и арабский языки. Позднее появится также украинская и английская озвучка, пишет издание «Политика Сегодня».

Режиссеры рассказывают о трагедии, произошедшей семь лет назад в Донбассе, на примере семьи Новожиловых, которые волей судьбы оказались в самом эпицентре военных действий. Главному герою, бывшему афганцу Владу Новожилову, приходится сделать непростой моральный выбор, когда речь заходит о спасении его жены и сына.

Создатели «Солнцепека» во время подготовки к съемкам общались с очевидцами случившегося, а также подняли большое количество архивных записей. Фильм переполнен сценами насилия, однако сами зрители отмечают — по-другому честно рассказать правду войны невозможно. Заслуженный артист России Максим Дахненко, исполнивший в картине антагониста Алексея Гончаренко, считает, что «Солнцепек» жесткий фильм, который помогает многое переосмыслить.

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