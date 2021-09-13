«Инфляционное давление»: Экономисты объяснили ослабление рубля

Из-за социальных выплат пенсионерам и военнослужащим может возникнуть дополнительное инфляционное давление временного характера. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Экономисты заявили, что нефть завершила пятницу ростом. С отметки 71 доллар за баррель она смогла укрепиться до уровня чуть выше 73 долларов (в ходе сегодняшней утренней торговой сессии поднялась до 73,50). Это максимальный уровень с августа.

По мнению аналитиков, основная причина роста цен на нефть — ураган «Ида», который обрушился на побережье США.

«Пока что там добыча восстанавливается медленнее, чем нефтепереработка. Из-за урагана запасы в США снизились на 30 млн баррелей, кроме того, сокращение может увеличиться до 40 млн. Это сейчас оказывает поддержку нефти», — отмечают эксперты.

ФБА «Экономика сегодня» /

Экономисты подчеркивают, что нефть чувствует себя достаточно неплохо, хотя многие утверждают, что рост цен на ископаемое будет ограничен.

«Идет замедление китайской экономики. Сейчас темпы будут замедляться, так как происходит постепенное сворачивание стимулирующих мер. Нефть пока удерживается в диапазоне от 70 до 75 долларов за баррель. Важным сегодня станет отчет ОПЕК. Участники рынка считают, что ОПЕК может понизить прогноз спроса на следующий год», — говорят они.

Что касается золота, то оно в пятницу оказалось под небольшим давлением. По словам аналитиков, золото торговалось в достаточно узком диапазоне, пыталось в моменте укрепиться выше отметки 1800 долларов за унцию, но этого не произошло. В итоге к концу торгов драгоценный металл опустился к отметке 1790. Основное давление на золото оказывает динамика курса доллара на мировом рынке.

«Инфляционное давление в США очень высокое, оно сохраняется. Это может стать важным фактором, который окажет давление на ФРС на ближайшем заседании. Золото пока удерживается на нижней границе от текущего актуального диапазона — 1790-1840. Если доллар будет укрепляться, то золото опустится примерно в район отметки 1750 долларов за унцию», — подчеркивают эксперты.

ФБА «Экономика сегодня» /

Рубль тоже чувствует себя не очень уверенно. Пятницу он завершил снижением. Эксперты отмечают, что в моменте валюта укреплялась до 72,70, но в итоге день завершила в районе отметки 73,20. Рубль попал под такое давление после пятничного заседания ЦБ России, который, как и ожидалось, повысил ключевую процентную ставку.

«Экономика сейчас продолжит расти более медленными темпами. ВВП России во втором квартале вырос на 10%, это поддержало рубль, но он все равно в пятницу потерял свои позиции. Центральный банк не исключает, что в этом году будет еще несколько повышений ставки. Это создало некоторое непонимание размера ставки — сколько раз ее будут повышать и до какого уровня. Вполне возможно, что в сентябре инфляция продолжит расти и достигнет отметки 7%. Из-за определенных сезонных факторов, из-за социальных выплат пенсионерам и военнослужащим может возникнуть дополнительное инфляционное давление временного характера. Рубль немного ослабевает. Актуальным продолжает оставаться диапазон от 72,5 до 74,5 рубля за доллар», — подытожили аналитики.

Федеральное агентство новостей /

Ранее сообщалось, что запуск цифрового рубля — третьей формы денег, выпускаемой Центральным банком РФ, — станет одним из главных проектов в области цифровизации до 2030 года. Введение новой формы отечественной валюты будет способствовать дальнейшему развитию платежной инфраструктуры.