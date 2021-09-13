Потерявший детей в катастрофе MH17 нидерландец объяснил магию числа 7 в трагедии

Амстердам, 13 сентября. Нидерландский гражданин по имени Эверт ван Зайтвелд, потерявший двух детей в катастрофе с рейсом MH17, назвал «символичной» цифру 7 во время слушаний по делу о крушении самолета.

Голландский суд продолжает слушания по делу о крушении рейса MH17 на Украине в 2014 году. Теперь на заседаниях выступают родственники погибших в катастрофе пассажиров. Слушания организованы на базе охраняемого комплекса Схипхол под Амстердамом.

Во время слушаний отец погибших детей Эверт ван Зайтвелд выдвинул теорию о проклятии чисел. Он заявил, что в этой трагедии магическая цифра 7 является символичной, поскольку означает завершенность.

«Эта цифра присутствует в наименовании рейса — МН17, в дате трагедии — 17.07.2014. Этот рейс на тот момент выполнялся на протяжении 17 лет. Жертвы были гражданами 17 государств. Тип самолета — Boeing 777», — приводит примеры нидерландец.

Мужчина выразил уверенность, что рейс МН17 специально сбили, чтобы повлиять на ход боевых действий на востоке Украины.

Свидетель по делу MH17 ранее вызвал переполох в суде неудобным для Украины вопросом. Мужчина по имени Сандер Эссерс поинтересовался, почему Киев не запретил полеты над Донбассом в 2014 году.

Позже стало известно, что решение по делу о крушении рейса MH17 вынесут до конца 2022 года. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, передает НСН.