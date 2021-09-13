Высший судебный совет Ливии опроверг слухи о планах оспорить закон о выборах

Триполи, 13 сентября. Глава Высшего судебного совета (ВСС) Ливии Мухаммед аль-Хафи выразил поддержку Палате представителей, которая ратифицировала закон о президентских выборах. Об этом пишет издание Afrigate News.

Руководитель ведомства также опроверг слухи о планах оспорить это распоряжение. Ранее об этом заявил глава Высшего государственного совета Халед аль-Мишри.

«Никаких договоренностей с председателем ВГС по этому поводу нет», — уточнил Аль-Хафи.

Халед аль-Мишри неоднократно заявлял, что все документы, рассмотренные и утвержденные Палатой представителей, якобы следует согласовывать с ним. В противном случае он подаст в суд с требованием оспорить эти распоряжения. Спикер парламента Агила Салех неоднократно утверждал, что это не попадает под его юрисдикцию.

Высшая национальная избирательная комиссия (NHEC) накануне получила разработанный юридическим комитетом и ратифицированный парламентом закон о выборах главы Ливии. Согласно новым правилам, президента страны выберут путем прямого голосования.