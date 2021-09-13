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Российские музыканты бесплатно сыграли Баха в кальдере камчатского вулкана

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 16:39
Общество
Российские музыканты бесплатно сыграли Баха в кальдере камчатского вулкана
pixabay.com  /  Decokon

Петропавловск-Камчатский, 13 сентября. Российские музыканты бесплатно выступили в кальдере вулкана Горелый в Камчатском крае в рамках фестиваля «Музыкальная экспедиция».

Концерт состоялся 12 сентября. Деятели искусств исполнили произведения Паганини, Генделя, Баха и Пьяццоллы. За день до этого музыканты выступили перед зрителями в Петропавловске-Камчатском. Сам фестиваль проводится уже в восьмой раз.

Мероприятие организуют в разных российских городах, на Камчатке оно состоялось впервые. В кальдере Горелый композиции мировых классиков исполнили музыканты Борис Андрианов, Дмитрий Илларионов и Сергей Малов. Первое событие такого рода состоялось еще в 2014 году.

Известный композитор Григорий Гладков сочинил музыку для нового спектакля Государственного театра кукол Мордовии. Новая постановка откроет 84 сезон культурного учреждения.

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