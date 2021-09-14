Профессии, принадлежащие к экономической сфере, востребованы многие годы. Недаром выпускники школ из года в год активно выбирают это направление для дальнейшего обучения. При этом перечень экономических профессий довольно широк, ведь эти специальности являются междисциплинарными и затрагивают сразу несколько профессиональных областей. Неудивительно, что в современных условиях этот тренд лишь набирает обороты, в ближайшем будущем узкопрофильных экономистов будет все больше. Какие же экономические профессии предлагают сегодня учебные заведения? В чем их преимущества и недостатки? На какой уровень дохода можно рассчитывать начинающему сотруднику и опытному специалисту? И, наконец, какая именно экономическая профессия лучше всего подойдет будущему абитуриенту в зависимости от особенностей его характера, склонностей и предпочтений? Разбираемся с этими и другими вопросами вместе.

Современные экономические профессии — какие они?

Среди экономических профессий классикой стали такие специализации, как бухгалтер и экономист, однако на самом деле спектр профессий, связанных с экономикой, довольно широк и вдобавок эта профессиональная сфера постоянно время развивается. На сегодняшний день общероссийский образовательный классификатор специальностей предоставляет достаточно большой перечень экономических профессий: финансист, аудитор, маркетолог, товаровед, логист, специалист банковского или страхового дела. Более узкие специальности области — финансовый аналитик, налоговый инспектор, бизнес-консультант, специалист по ценным бумагам, инженер-экономист.

Что такое социально-экономический профиль и какие профессии к нему принадлежат?

К профессиям так называемого социально-экономического профиля будущие специалисты начинают готовиться еще со школьной скамьи: в старших классах будущие абитуриенты углубленно изучают математику, экономику и право. Также в отдельных случаях к перечню особо важных дисциплин добавляется обществознание.

Что же касается самих профессий, которые принято относить к социально-экономическим, то одной из наиболее востребованных является специализация кассира. Представителей этой профессии мы можем встретить не только в супермаркетах, но и, например, в банках. Причем для работы валютным кассиром и кассиром-операционистом высшее образование не требуется. Социальной эта профессия называется потому, что специалист напрямую взаимодействует с людьми.

HR-специалист — еще одна распространенная социально-экономическая профессия. Во многом «эйчар» является начальником любой организации, ведь именно от его решения отчасти зависит, будет ли кандидат принят на вакантную должность. Кроме того, этот специалист рассчитывает зарплаты сотрудников, оформляет отпуска и принимает непосредственное участие в составлении другой важной документации.

Зачастую в одной организации одновременно трудятся несколько специалистов финансово-экономических профессий: финансовый директор, финансовый аналитик, финансовый менеджер, — каждый из этих профессионалов решает специфические задачи. Например, определяет, стоит ли компании выходить на фондовый рынок или, к примеру, насколько эффективной является выбранная стратегия развития предприятия. А кропотливое изучение бухгалтерских отчетов позволяет построить максимально точные прогнозы развития организации.

Торговля, как известно, — двигатель прогресса. Торгово-экономические профессии связаны как с непосредственным предложением товаров на рынке, так и с расчетом финансов, который является неизбежным в процессе товарооборота. А поскольку деньги счет любят, в этой области востребована такая важная экономическая профессия, как ревизор.

Федеральное агентство новостей /

Экономические профессии после 9 и 11 классов

Как мы уже упоминали, для того, чтобы стать специалистом экономического профиля, высшее образование иметь вовсе не обязательно. Возьмем для примера профессию бухгалтера, которая как была популярной много лет назад, так и остается таковой сегодня. С одной стороны, процесс сведения дебета с кредитом требует немалой сноровки и сосредоточенности, но с другой — в наше время на помощь специалисту приходят цифровые технологии, появляется немало бухгалтерских программ, значительно облегчающих трудовую деятельность. Вот почему документ о бухгалтерском образовании вполне можно получить на долгосрочных или краткосрочных курсах либо по окончании экономического колледжа. Помимо бухгалтерского дела, в колледже можно выучиться на страхового агента, специалиста по логистике или банковскому делу, товароведа.

Если же высшее образование для вас в приоритете, то рано или поздно вы зададитесь логичным вопросом: «Где можно выучиться на одну из современных экономических профессий после 11 класса?» Перечислим лишь самые топовые и известные на всю страну высшие учебные заведения, которые выпускают студентов-экономистов. Прежде всего это московские вузы. Возьмем, к примеру, Высшую школу экономики (ВШЭ): уже по одному названию становится понятно, что акцент в образовательных программах здесь сделан именно на экономических профессиях. Продолжает перечень лучших экономических вузов страны Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова. Для удобства абитуриентов он ведет свою учебную деятельность не только в столице, но и в полутора десятках различных городов страны, имея в них полноценные филиалы. Также хорош для поступления на экономические специальности Финансовый университет при Правительстве РФ. И, безусловно, говоря о столичных вузах, специализирующихся на экономических профессиях, нельзя не отметить Всероссийскую академию внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации. Особенностью этого высшего учебного заведения является то, что его выпускники отлично подготовлены с точки зрения участия во всевозможных международных экономических проектах. Ну а тот, кто по каким-либо причинам не желает учиться в столице, может рассмотреть вариант поступления, к примеру, в Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

Будущий экономист для успешной сдачи ЕГЭ должен отлично знать математику, русский язык и историю. Более подробные условия поступления лучше уточнять в выбранном учебном заведении.

Учиться будущему профессионалу в экономической сфере деятельности придется немало. В колледже после 9 класса образовательная программа может быть рассчитана на 22 либо 34 месяца, в зависимости от выбранного курса и специфики колледжа. В институте, как правило, для получения статуса «бакалавр» потребуется четыре года обучения, а затем желающие могут приплюсовать к ним два года магистратуры. Несмотря на востребованность экономических профессий, многие учебные заведения предусматривают для особо одаренных абитуриентов несколько бюджетных мест, но, как нетрудно догадаться, конкурс на них достаточно высок.

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Плюсы и минусы экономических профессий

При всей своей популярности профессии экономического профиля подойдут далеко не всем. И даже любовь к математике здесь ни при чем. Ведь точные науки привлекают прежде всего исследователей, в то время как экономическая сфера — это по большей степени четкая дисциплина и порядок, поэтому мятущимся умам такая деятельность может показаться довольно скучной. Так или иначе, в перечне достоинств экономических профессий первое почетное место занимает материальная сторона: экономист — профессия не только востребованная, но и хорошо оплачиваемая. На втором месте в списке бесспорных преимуществ профессии находятся стабильность и гарантия трудоустройства. Недаром родители часто рекомендуют детям получить именно экономическое образование, ведь диплом такого рода внушает доверие и становится хорошей базой для будущего карьерного роста практически в любом направлении трудовой деятельности.

Из предыдущего пункта следует, что динамичное карьерное продвижение — это как раз про экономические специальности. Вы можете профессионально и финансово расти в рамках одной компании или же поменять свою профессиональную сферу, к примеру, с торговой на банковскую, стать финансистом или бухгалтером одного из раскрученных аукционов или же вовсе погрузиться в финансовые потоки, омывающие сферу искусства.

Следующий очевидный плюс — высокий статус и престижность профессии в глазах общественности: деловая среда экономистов представляет собой замкнутую систему «не для средних умов», попасть туда составит немалых усилий.

Существует и обратная сторона медали — минусы экономических профессий, способные отсеять не слишком настойчивых претендентов на получение данной специализации. В первую очередь это не только высокий заработок в перспективе, но и достаточно высокие финансовые расходы как на старте, так и в течение всей трудовой деятельности. Стремительный век диктует нам постоянно меняющиеся условия ведения хозяйства, в то время как институты и университеты дадут выпускникам экономических вузов лишь базовые знания, которые нужно постоянно совершенствовать. Вот почему учиться представитель этой профессии будет много и часто, причем повышение квалификации потребует немалых финансовых вливаний: одна только международная программа MBA (английская аббревиатура Master of Business Administration) в среднем обойдется специалисту в 600-900 тысяч рублей. Отказаться же от соблазна получить диплом мастера делового администрирования будет непросто, ведь он не только дает новые знания, но и позволяет значительно расширить круг полезных контактов.

Было бы странно, если бы престижность профессии не порождала высокую конкуренцию. Сегодня практически каждый вуз ежегодно выпускает специалистов в финансово-экономической области, и все они стремятся сразу же найти работу, но без опыта сделать это крайне сложно. Это также способно оттолкнуть некоторых желающих получить экономическое образование.

В отчетные периоды график специалиста-экономиста становится крайне непредсказуемым, при этом на кону финансы целого предприятия. К тому же компании в наше нестабильное время часто проходят кризисные ситуации, поэтому никаких стандартных «с 9:00 до 18:00» в этой профессии не существует, в в горячие дни экономист будет находиться на службе до победного часа.

И, наконец, приняв решение ступить на тропу экономиста-профессионала, нужно как следует оценить свою стрессоустойчивость, ведь на специалистах экономических профессий лежит огромная ответственность. Финансы и экономическая деятельность — основа основ, кровеносная система любой компании. Будет ли предприятие функционировать и процветать в будущем или же придет в упадок — во многом зависит от работников этой сферы.

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Сколько получают представители экономических профессий?

Как и в любой другой трудовой деятельности, многое в зарплате экономиста зависит от его квалификации, опыта работы и финансовых возможностей компании. На старте карьеры вы можете получать совсем скромные гонорары, не превышающие 20 000-25 000 рублей. Не нужно переживать по этому поводу, потому как специалист со стажем может в среднем претендовать на ежемесячную зарплату уже в диапазоне от 35 000 до 60 000 рублей. Что же касается позиции руководителя экономического или финансового отдела в столице, то зарплата такого специалиста составляет от 100 000 рублей в месяц. Самые высокие гонорары у трейдеров и андеррайтеров. Первые занимаются размещением ценных бумаг клиента или фирмы с целью получения прибыли (впрочем, риск потерять все у них столь же высок, как и размер заработка). Вторые руководят процессом выпуска ценных бумаг компании. Их зарплаты начинаются от 150 000 рублей, кроме того, к ним прибавляются проценты от полученной компанией прибыли.

Какие навыки и качества необходимы будущему экономисту?

Перед выбором профессии проведите аудит своих способностей и личных качеств. Перечислим основные качества, которые непременно помогут вам преуспеть в этой сфере и будут способствовать успешной карьере

Стрессоустойчивость. Как уже было сказано выше, экономист — это человек, ответственный за важную сферу на предприятии. Если ваша устойчивость к стрессам оставляет желать лучшего, а экономическая профессия привлекает, то рекомендуем подготовиться к ней заранее: возможно, даже обратиться к врачу и получить дельный совет.

Организованность и дисциплинированность. Также сюда можно добавить усидчивость и способность к монотонной работе. Еще в школе для учащихся старших классов проводят профориентационные тесты. Не пренебрегайте ими, они довольно точно показывают ваши природные задатки. Говоря начистоту: никакое вознаграждение не будет в радость, если каждый рабочий день вам придется заново преодолевать себя.

Аналитический склад ума и навыки системного подхода к делу. Работа предстоит с цифрами, формулами и постоянными расчетами. При всех программных помощниках в голове придется держать немало информации. Впрочем, хорошая новость состоит в том, что развить в себе перечисленные качества вполне реально.

Коммуникабельность. Без этого важного качества в наши дни вообще сложно представить себе любого специалиста, экономист — не исключение. В современном мире для того, чтобы преуспеть, как правило, недостаточно быть лишь профессионалом. Нужно также любить и уметь общаться с людьми и грамотно себя преподносить.