Рост цен на продукты: кто расплачивается за нехватку рабочих рук и барыши перекупщиков

Подорожание продуктов — одна из злободневных тем для россиян. Сначала выросла стоимость сахара и подсолнечного масла, да так, что цены путем соглашений между производителями и торговыми сетями пришлось замораживать. Теперь дошла очередь до борщового набора и мяса. Чем обусловлен рост цен на продукты: наценкой сетей, перекупщиков или удорожанием топлива и кормов? Почему небольшим хозяйствам не удается пробиться на прилавки российских магазинов, чья продукция лежит в фермерских отделах? Почему аграрии готовы платить хорошие зарплаты сотрудникам, но при этом испытывают нехватку рабочих рук? Где найти настоящее фермерское мясо? На эти и другие вопросы ответил президент Ассоциации крестьянских хозяйств Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Цены на продукты растут по объективным причинам, считает Шконда. Фермеры понимают, что не могут просто поднять их стоимость, поскольку падает покупательская способность. Фермер — не благотворитель, он — бизнесмен. Бывает, что цены приходится поднимать по вполне понятным причинам.

«У нас всегда растет электричество, по умолчанию, всегда растут цены на другие энергоресурсы: бензин, дизельное топливо. Не бывает такого, чтобы их стоимость колебалась или падала. А кормозаготовка и все, что связано с полями, — это дизель, который составляет около 20% от затрат, заложенных в стоимость каждого продукта», — объяснил Шконда.

Немалая доля расходов, которые потом оплачивает покупатель, — это зарплата сельхозработникам. В этом году, по словам эксперта, в агросекторе сформировался дефицит рабочей силы.

«Получилось так, что в пандемию, когда закрылись все кафе, часть сферы услуг, проблем сильных не было. А когда рынок начал открываться, когда началась экономическая активность, люди пошли туда, где, как им кажется, проще работать, где нужно меньше трудиться руками, можно пофилонить, посидеть. И в этих условиях фермеры уже начинают оставаться без работников», — рассказал гость студии.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Причем сложилась парадоксальная ситуация, когда фермеры из-за нехватки работников были вынуждены поднять зарплаты до 3-4 тысяч рублей в день. Но для жителей окрестных деревень это не стало привлекательным. Как сказал Шконда, большую роль играет пропаганда легких путей получения денег и повальное пьянство. В этом году еще и лето выдалось жарким: люди более старшего возраста не выходили на работу по состоянию здоровья, а молодежь предпочла работе отдых. Зачастую фермерам приходится рассчитывать только на мигрантов.

«Я думаю, выход только один — мигранты. К сожалению, потом жители соседних деревень возмущаются, зачем они понаехали. Но это все потому, что нет должного воспитания и уважения к труду у собственного населения. Ведь информационное поле говорит нам о том, что работать самому презрительно: мы все должны быть бизнесменами, менеджерами по продажам или блогерами. Это более простой заработок, тут не нужно суетиться. Но почему-то никто не думает, что будут есть эти блогеры, когда продукт не будет производиться», — поделился представитель фермерской ассоциации.

Ситуация с кадрами проблемная, но не критичная, отметил эксперт, однако она тоже вносит свою лепту в повышение цен. Помимо того, что в этот сектор приходится привлекать людей более высокими зарплатами, так это еще и не всегда работает.

«У меня в хозяйстве в этом году потери были 30%, и если бы не было проблем с работниками, уверен, цифра была бы меньше», — прокомментировал Шконда.

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Еще одна больная тема российского фермерства — это оптовики, которые скупают продукцию за копейки, а перепродают потом с ощутимой накруткой. По словам эксперта, это происходит потому, что эти люди понимают, сколько стоит продукт на выходе. У фермеров же, несмотря на существование различных союзов и ассоциаций, есть некая разобщенность, которой и пользуются перекупщики. Поэтому и складывается ситуация, что овощи в хозяйствах скупаются за рубль, а на прилавке выставляются уже за 50.

Он добавил, что себестоимость выращивания того же картофеля в Ленинградской области на 30% выше, чем, например, в Белоруссии или Египте. Составить конкуренцию в цене в этом случае сложно, но зато качество продукта, произведенного здесь, можно проконтролировать.

«Мы можем выехать в любое хозяйство и посмотреть, понять, настоящий это продукт или нет, как он выращивается. А то, что привезено издалека, прошло через руки большого количества посредников, их цель — заработать, им чихать на то, что они продают. Поскольку у посредников задача — продать как можно больше и с максимальной маржей, их не интересует качество, тем более, что перекупщики практически всегда обезличены и им нечем отвечать», — пояснил Шконда.

ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

Если речь идет о мясе животных и птиц, выращенных на фермах, и мясе, которое поставляют в магазины крупные агрокомпании, то отличается не только качество, но и цена. Люди предпочитают взять ту же курицу подешевле, несмотря на то, что она подозрительно большая и немножко надутая. Никого уже не смущает, что в ней при жарке или варке может быть меньше питательных веществ. К тому же, качественное мясо нужно еще найти. Если его наличие, а точнее отсутствие, в сетевых магазинах даже не обсуждается, то с магазинами под вывесками «Фермерские продукты» не все так однозначно.

«Это как с надписью «Белорусские продукты» на ярмарках, которая стала лишь брендом продвижения. Так и здесь — чтобы продать продукт, они говорят, что это с фермы, а мы почему-то верим. Но в некоторых магазинах действительно встречаются иногда фермерские продукты. Они один-два раза в неделю привозят фермерского быка, продают его мясо, фактически не зарабатывая на этом. Но это больше делается для имиджа», — рассказал Шконда.

По факту мясо в таких магазинах в большинстве своем такое же, как и в торговых сетях. Но есть один несомненный плюс — благодаря более короткой логистике товар в них более свежий.

Чтобы на рынке, ярмарке или в магазине отличить настоящее фермерское мясо от заводского, Шконда рекомендовал обратить внимание на его цвет. Как объяснил эксперт, мясо домашней курицы или индейки никогда не будет белым, обычно оно темное. А если белое и мягкое, значит, были использованы технологии ускоренного роста, которые добросовестные фермеры не применяют.