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Глава Ассоциации крестьянских хозяйств Петербурга и ЛО дал совет начинающим фермерам

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 16:39
Экономика
Глава Ассоциации крестьянских хозяйств Петербурга и ЛО дал совет начинающим фермерам
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 13 сентября. Начинающим фермерам перед выходом на рынок нужно иметь четкое понимание, что они могут продавать. Не лишними также будут наличие энтузиазма и веры в свое дело.

Такой совет дал президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда, отвечая на вопрос журналистов в эфире Медиагруппы «Патриот». Он отметил важность понимания того, какие деньги начинающие бизнесмены хотят получать от реализации фермерской продукции.

«Первое — ты должен подойти с энтузиазмом, глубокой верой в то, что ты хочешь сделать. Второе — ты должен понять, что ты можешь продать. Сейчас я на этом настаиваю. После того, как ты определишься с продуктом, который ты можешь продать и сколько, от этого нужно принимать, сколько нужно земли, нужно как раз начинать считать, сколько ты хочешь себе денег оставить, потому что одна из ошибок в том, что никто не считает себя, как работника», — рассказал Шконда.

Он добавил, что фермеры могут получить от государства 3-5 млн рублей. По словам представителя ассоциации, условия получения этих денег стали мягче. Однако не стоит забывать об операционных затратах, включая зарплаты сотрудникам, которые необходимо закрывать из других источников.

«Если у тебя ничего нет, ты должен быть готов работать 20 часов в день. Я сам проверял. Последние годы так и живу. Четыре часа на сон — достаточно», — поделился своим опытом предприниматель, добавив, что первоначальный этап самый сложный.

Михаил Шконда ранее рассказал, как отличить настоящее фермерское мясо в магазинах. По его словам, сделать это легко, поскольку продукты, выращенные при использовании технологий ускоренного роста, отличаются по органолептическим показателям.

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бизнес фермеры шконда
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