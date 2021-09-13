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Новейшие БМП с модулем «Эпоха» впервые вывели на полигон во время учений «Запад-2021»

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 16:31
Армия
Новейшие БМП с модулем «Эпоха» впервые вывели на полигон во время учений «Запад-2021»
Федеральное агентство новостей  /  Илья Пушкарев

Нижний Новгород, 13 сентября. Новейшие боевые машины пехоты (БМП) Б-19 с боевым модулем «Эпоха» впервые вывели на полигон на стратегических российско-белорусских учениях «Запад-2021».

Впервые участие в основном этапе стратегических учений «Запад-2021» на полигоне Мулино приняли новейшие боевые машины пехоты (БМП) Б-19. Их примечательной особенность стали боевые модули «Эпоха». За ходом учений наблюдает президент РФ Владимир Путин вместе с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и его заместителем Валерием Герасимовым.

«Бронегруппа с составе взвода БМП Б-19 была введена в бой с выходом главных сил условного противника к переднему краю обороны подразделений воинских контингентов вооруженных сил Беларуси, Индии, Монголии и Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Учения «Запад-2021» стартовали 10 сентября и продлятся до 16 сентября. Маневры проходят сразу на 14 полигонах в России и Белоруссии, в них участвует свыше 200 тысяч человек, 750 единиц бронетехники, 80 самолетов и вертолетов, а также 190 танков.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, Минск и Москва намерены проводить подобные учения на регулярной основе и развивать дальнейшее военно-техническое сотрудничество.

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мулино запад-2021 бмп б-10
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