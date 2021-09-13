Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 17:15
17:13
Армия
Российские военные вывели на учения «Запад-2021» машины поддержки танков «Терминатор»
17:11
Экономика
Аэрофлот занял первое место по пунктуальности среди мировых авиакомпаний
17:08
Общество
В Волгограде у Александро-Невского собора открылась выставка
17:06
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения под Челябинском голодного и замерзшего ребенка
17:04
Происшествия
Правоохранители начали проверку по факту избиения мужчины подростком в Рославле
17:02
Происшествия
Пропавшего под Калининградом школьника нашли живым
17:00
Общество
Жительница Подмосковья нашла ссылку на порносайт в учебнике английского языка
16:58
Политика
Глава МИД Чехии: Москва «не готова» к нормализации отношений с Прагой
16:58
Армия
Боевые роботы «Уран-9» и «Нерехта» приняли участие в учениях «Запад-2021» на полигоне Мулино
16:57
Армия
Более 120 военных атташе из 45 стран наблюдают за основным этапом учений «Запад-2021»
Все новости

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина подтвердила беременность

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 16:35
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина подтвердила беременность
instagram.com  /  @seryabkina

Москва, 13 сентября. Известная российская исполнительница, бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина поделилась в Instagram серией снимков с беременным животом.

Таблоиды неоднократно писали, что Серябкина и ее супруг Георгий Начкебия ждут малыша. Артистка никак не комментировала эту новость, предпочитая молчать. На светских мероприятиях она появлялась в оверсайз пиджаках, скрывая живот. Однако новые фото в соцсетях подтверждают, что Серябкина действительно беременна.

Бывшая подопечная продюсера Максима Фадеева сфотографировалась на фоне моря. Для съемки он выбрала стильное красное платье с прорезями под грудью. Поклонники поздравили звезду, осыпав ее комплиментами.

«О! Я так даже за свою беременность не радовалась. Оля, прими мои поздравления»;

«Потрясающие новости», — отреагировали пользователи.

Ранее Серябкина вместе с Кети Топурией появилась в развлекательном шоу Павла Воли «Двое на миллион». Рядом со стройной коллегой певица выглядела пополневшей.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина подтвердила беременность
беременность серябкина певица
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru