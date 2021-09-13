Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина подтвердила беременность

Москва, 13 сентября. Известная российская исполнительница, бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина поделилась в Instagram серией снимков с беременным животом.

Таблоиды неоднократно писали, что Серябкина и ее супруг Георгий Начкебия ждут малыша. Артистка никак не комментировала эту новость, предпочитая молчать. На светских мероприятиях она появлялась в оверсайз пиджаках, скрывая живот. Однако новые фото в соцсетях подтверждают, что Серябкина действительно беременна.

Бывшая подопечная продюсера Максима Фадеева сфотографировалась на фоне моря. Для съемки он выбрала стильное красное платье с прорезями под грудью. Поклонники поздравили звезду, осыпав ее комплиментами.

«О! Я так даже за свою беременность не радовалась. Оля, прими мои поздравления»; «Потрясающие новости», — отреагировали пользователи.

Ранее Серябкина вместе с Кети Топурией появилась в развлекательном шоу Павла Воли «Двое на миллион». Рядом со стройной коллегой певица выглядела пополневшей.