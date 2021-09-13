Тунис понес экономические потери от закрытия границ с Ливией

Тунис, 13 сентября. Член торговой палаты республики Набиль аль-Аяди рассказал про негативное влияние закрытия границы с Ливией на экономическое положение страны. Об этом пишет Al Marsad.

Ограничительные меры в рамках борьбы с распространением COVID-19 привели к временной остановке работы погранпереходов. В итоге это остановило поток тунисских товаров на рынок Триполи, Бенгази, Тобрука и других городов соседнего государства.

Набиль аль-Аяди обратил внимание, что нехваткой продукции и закрытием границ воспользовалась Анкара. Она заполнила прилавки магазинов своими собственными изделиями.

«Турецкие компании использовали этот шанс, чтобы заполонить ливийский рынок своими товарами, что нанесло значительный урон экономике Туниса», — уточнил представитель торговой палаты.

#تونس .. مخاوف من تقليد سلع غذائية تصدر إلى #ليبيا



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Аль-Аяди опасается, что Анкара займет все ниши на рынках в Ливии. Впоследствии это негативно скажется на поставках товаров из республики в Триполи.

«Существует риск незаконного перехода некоторых отраслей промышленности на тунисский рынок, что повлияет на местное производство и качество материалов. Это приведет к разрыву договоров между потребителем и заводами, а также к экономическим потерям», — добавил члены торговой палаты.

Граница между Тунисом и Ливией остается закрытой с начала июля. Причиной такого решения стал резкий рост числа заболевших COVID-19 на территории республики. Спустя полтора месяца премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба подписал указ о возобновлении наземного сообщения.

Президент Каис Саид отказался поддержать это предложение. Ряд аналитиков предположили, что продление ограничительных мер связано не только с пандемией, но и с опасениями проникновения в страну боевиков из Триполи.