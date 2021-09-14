«Путь Украины на Запад, по сути, исчерпан»: киевские эксперты подвели итоги YES-форума

Авторские заги:

1. Украинцы начали осознавать, что не имеют отношения к Европе

2. Форум в Киеве зафиксировал острый кризис в отношениях Украины и Запада

3. Украина и Запад разругались на форуме в Киеве

В Киеве подвели итоги мероприятия с двусмысленным названием «Ялтинская европейская стратегия». По мнению экспертов, они весьма печальны для Украины: европейские участники открыто дали понять украинцам, что не готовы видеть их страну в ЕС и НАТО. Но самое главное — сами украинцы начали осознавать, что европейского будущего для них нет. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Очередной Ялтинский форум, прошедший в Киеве, сам по себе выглядел двусмысленно. Странным было и его название — YES Brainstorming: оно, согласно переводу, подразумевало некий мозговой штурм среди участников, которого на деле не было и в помине. Впрочем, украинские чиновники постарались создать несколько громких инфоповодов. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности «большой войны с Россией», вызвав бурную дискуссию среди экспертов и максимально напугав европейцев.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе форума пошел еще дальше. Он заявил, что «Евросоюз держит страну на крючке реформ, не желая ее вступления» и что в текущих отношениях между Киевом и ЕС царит «стратегическая неопределенность». Но самое главное, что обнажил форум, — резкое нарастание взаимного раздражения между украинскими элитами и западными политиками, считают эксперты. По сути, Банковая выставила европейцам и американцам кучу претензий, а те в ответ корили Украину провалом почти всех реформ.

В целом, по мнению экспертов, украинцы на саммите вели себя крайне нахраписто. Они прямым текстом обвинили Вашингтон и Брюссель в том, что те не спешат принимать Украину в ЕС и НАТО, не дают Киеву никаких компенсаций после запуска «Северного потока — 2». Но при этом требуют усилить внешнее управление Украиной. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак прямо потребовал от Запада письменных гарантий сохранения газового транзита через Украину после запуска «Северного потока — 2».

Затем он пошел еще дальше — потребовал вынести вопрос о транзите российского газа на саммит «нормандской четвертки» (обсуждение темы Донбасса Германией, Россией, Францией и Украиной). Эти условия выглядят для Запада абсолютно неприемлемо: ведь их невозможно выполнить без согласия России. РФ, в свою очередь, не обязана давать гарантии по транзиту. Равно как и обсуждать газовые вопросы в «нормандском формате», который вообще-то призван установить мир в Донбассе.

Западные политики на YES-форуме тоже за словом в карман не лезли. И здесь вновь отличилась завершающая свою каденцию президент Эстонии Керсти Кальюлайд, приехавшая в Киев во второй раз за месяц. Она прямо заявила высшим украинским чиновникам:

«К сожалению, за пять лет я так и не увидела выполнения Украиной критериев для вступления в ЕС. Ваша страна сегодня — на расстоянии нескольких световых лет от их выполнения».

На Ялтинской конференции в Киеве выступила и замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Она использовала кнут и пряник: заверила, что поддержка Киева со стороны США продолжится. А затем жестко раскритиковала украинскую власть за ситуацию вокруг компании «Нафтогаз Украины», в которой правительство сменило руководителя (Андрея Коболева на Юрия Витренко) без согласования с американцами. По словам Нуланд, с такой политикой Украина может не рассчитывать на приход американских инвестиций.

Федеральное агентство новостей /

Как сообщил на брифинге в Киеве директор Украинского института политики Руслан Бортник, все это говорит о глубоком кризисе и потере доверия между лидерами Запада и Украины.

«Похоже, украинская власть глубоко разочаровалась в своих западных партнерах, доверие к ним разрушено. Наши политики наивно надеялись, что Запад быстро сделает Украину частью ЕС и НАТО, и, когда этого не произошло, сильно обиделись на него, — указал аналитик. — Обида вызвана тем, что Запад именно в этом году сказал твердое "нет" присоединению Украины к ЕС и НАТО. При этом Вашингтон и Брюссель продолжают упорно требовать от Киева действий, ведущих к десуверенизации страны, потере властями контроля над целыми сферами экономики в интересах Запада. Такой подход и привел к кризису во взаимоотношениях сторон».

По мнению Бортника, нынешнее положение Украины напоминает даже не перепутье, а внешнеполитический тупик.

«Путь Украины на Запад, по сути, исчерпан, и он никуда нас не привел. Без какого-то прорывного решения, которое в обозримом будущем невозможно, западный вектор Украины будет затухать. Дорога на Восток выглядит страшновато — тот же Китай слишком силен и непостижим для наших элит. А попытка найти собственный путь, скорее всего, непосильна для нынешних руководителей страны, — уверен эксперт. — Киев глубоко разочарован в Западе, а там, в свою очередь, не понимают, как у Украины хватает наглости критиковать их. В обозримом будущем отношения между элитами Запада и Украины будут находиться на очень низком уровне. Хотя Брюссель и Вашингтон наверняка продолжат поддерживать Украину как один из ключевых фронтов противостояния с Россией».

ФБА «Экономика сегодня» /

А киевский политолог Андрей Головачев, подводя итоги YES-форума, заявил журналистам, что украинцы относятся к Европе только географически и европейцы это уже осознали.

«Все попытки Запада реформировать Украину потерпели крах, это ясно уже и самому Западу, и украинцам. Украина как была, так и осталась неправовым государством, управляемым с помощью силы и по понятиям. К тому же при режиме Зеленского авторитаризм, прямое насилие и беззаконие в стране стали только нарастать, — отметил эксперт. — Сейчас, после афганского позора, американцы уже смирились с тем, что автоматом и долларом демократию по заказу не построить: мешает базовая культура местного населения».

Головачев напомнил: все последние годы политики убеждали граждан, что «Украина цэ Европа», однако это оказалось правдой только географически, но не культурно.

«Проблема современной Украины в том, что она сейчас выстраивается на двух несостоятельных мифах. Первый: якобы украинцы — это этнос, который всегда был частью западной европейской культуры, 350 лет назад был колонизирован Московским княжеством и теперь наконец возвращается в европейское лоно. Второе заблуждение — Европа считает украинцев частью своей цивилизации и готова принять их в свои объятия, — перечислил аналитик. — Увы, эти мифы совсем не работают. Украинцы относятся к Европе лишь географически, в цивилизационном смысле они не являются европейцами».

По мнению Головачева, украинцы в принципе далеки от западной культуры.

«Коренное отличие украинца от западного человека — довольно слабо развитое чувство ответственности за порученное дело. Поэтому украинские политики с легкостью дают перед выборами обещания, выполнять которые даже не собираются. Причем никто их в этом потом не обвиняет, потому что многие считают это нормальным! То есть по нашим понятиям политик-кидала — это вполне нормальный политик», — отмечает Головачев.

По мнению политолога, европейцы уже прочувствовали этот фундаментальный разрыв в мировосприятии.

«Отсюда — нежелание Запада видеть украинцев в своих базовых структурах. Это уже поняли и украинские лидеры, которых сильно раздражает сложившееся положение. Думаю, по итогам форума обозначился реальный раскол в отношениях Украины и Запада. И в ближайшие годы он будет только углубляться», — прогнозирует эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как работа главой государства отражается на его психологическом состоянии. Он признал, что иногда теряет чувство реальности и человечность, но «все равно не жалеет, что выбрал этот пост». Также он заявил, что хотел бы успеть выполнить все свои обещания в течение одной каденции президента. На вопрос, планирует ли он идти на второй срок, Зеленский ответил, что «это будет решать народ Украины».