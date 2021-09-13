МИД Ирана сообщил о скором возвращении к переговорам по ядерной сделке

Тегеран, 13 сентября. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ходе еженедельной пресс-конференции сообщил, что Исламская Республика «в ближайшее время» вернется к переговорам по ядерной сделке в Вене.

По словам дипломата, правительство страны ожидает, что все участники встречи будут придерживаться реалистичного подхода во время диалога, и изначально отказывается брать на себя какие-либо новые обязательства, выходящие за рамки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

#Afghanistan does need an inclusive government to ensure peace and stability, #Iranian Foreign Ministry Spokesperson Saeed Khatibzadeh said, cautioning that a minority government won’t be able to guarantee maximum cooperation in the long runhttps://t.co/ervT8lN3AV pic.twitter.com/OJcVXW1rTs — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) September 13, 2021

Также в беседе с журналистами Хатибзаде ответил на вопросы о позиции Тегерана касательно ситуации в Афганистане, подчеркнув, что руководство Ирана осуждает силовой захват власти движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) и не считают сформированное им правительство инклюзивным. Дипломат сказал, что Исламская Республика будет ожидать создания следующего кабинета министров и дальнейшие отношения с Кабулом будут зависеть от состава нового афганского руководства.

Говоря о недавней встрече генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами, Хатибзаде пояснил, что каких-либо изменений в нынешней позиции Тегерана по этому вопросу не предвидится.

Данные мониторинговых систем по-прежнему будут недоступны для специалистов МАГАТЭ до момента окончания переговоров по ядерной сделке и снятия антииранских санкций со стороны стран Запада, в особенности — США. По словам дипломата, в ходе встречи Эслами и Гросси обсуждали рутинные технические вопросы, касающиеся обслуживания оборудования, а также возможное участие главы Организации по атомной энергии в генеральной конференции МАГАТЭ.

#Iran’s foreign ministry spokesman Saeed Khatibzadeh has played down Sunday’s trip by Rafael Mariano Grossi, the International Atomic Energy Agency’s (IAEA) chief, to Tehran as “technical.”https://t.co/4aULzKk6ij — Iran International English (@IranIntl_En) September 11, 2021

Заявление Хатибзаде о скором возврате Исламской Республики к переговорам в Вене прозвучало после того, как президент Ирана Эбрахим Раиси провел телефонные беседы с главой Франции Эммануэлем Макроном и председателем Евросовета Шарлем Мишелем, а также встретился с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми, которые призвали Тегеран возобновить диалог по ядерной сделке.

Не исключено, что на позицию Исламской Республики повлияли и переговоры ее министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна со своим катарским коллегой Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани. Несмотря на то что официально темой беседы стало развитие партнерства между странами, ряд аналитиков предпологает, что основной целью встречи стали попытки Тегерана выйти из тупика по ядерной сделке.

Последнее сообщение представителя МИД Ирана резко контрастирует с недавним заявлением Абдоллахияна о том, что Тегеран не вернется за стол переговоров в ближайшие месяцы. Также резонанс вызвали и слова Раими о том, что Исламская Республика не будет участвовать в диалоге, если он не приведет к ощутимым результатам в виде снятия антииранских санкций. Не исключено, что смена позиции иранских властей значительно ослабит создавшуюся напряженность не только в отношениях с Западом, но и благотворно скажется на нормализации связей с региональными противниками Тегерана.

1 Организация запрещена на территории РФ.