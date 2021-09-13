Москва, 13 сентября. Предложение перевести украинский язык на латиницу — проявление русофобской паранойи, присущей предателям собственного народа, заявил депутат Государственной думы Сергей Железняк.

Люди, которые намеренно и неприкрыто вбивают клин между простыми жителями Украины и России подобными предложениями, должны понести самое суровое наказание, причем от рук своих же сограждан, резко осудил законодатель идею главы СНБО Алексея Данилова. По мнению Железняка, поведение Данилова показывает, что с человеком может сотворить доведенная до терминальной стадии русофобская паранойя.

«Предложение отказаться от кириллицы и перейти на латиницу – очередная бредовая идея, возникшая в больной голове оголтелого украинского русофоба», — не стесняется в выражениях депутат.

Данилов и его единомышленники выдвигают подобные идеи, не считаясь с интересами народа. Значительная часть населения страны считает русский родным языком, и больше половины использует его в повседневном общении, уверен политик. Инициатива главы СНБО — лишь еще один способ устроить травлю русскоговорящих жителей Украины, подчеркнул Железняк.

«Идеи, подобные той, что выдвинул секретарь Совбеза Украины, могут выдвигать только национальные предатели, которых украинские граждане сами должны поставить на место», — резюмировал законодатель.

Власти Украины развернули полномасштабную антироссийскую информационную войну, подчеркнул обозреватель Федерального агентства новостей. Уже в ближайшем будущем официальный Киев может начать заставлять своих граждан отрекаться от родственников и друзей, говорящих на русском языке и имеющих российский паспорт.