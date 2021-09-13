Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 17:15
17:14
Происшествия
Привязавшие ребенка к кровати медики попали под статью в Петербурге
17:14
Политика
Журналисты НТВ поймали «яблочницу» Черепанову на сотрудничестве с иностранными фондами
17:13
Армия
Российские военные вывели на учения «Запад-2021» машины поддержки танков «Терминатор»
17:11
Экономика
Аэрофлот занял первое место по пунктуальности среди мировых авиакомпаний
17:08
Общество
В Волгограде у Александро-Невского собора открылась выставка
17:06
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения под Челябинском голодного и замерзшего ребенка
17:04
Происшествия
Правоохранители начали проверку по факту избиения мужчины подростком в Рославле
17:02
Происшествия
Пропавшего под Калининградом школьника нашли живым
17:00
Общество
Жительница Подмосковья нашла ссылку на порносайт в учебнике английского языка
16:58
Политика
Глава МИД Чехии: Москва «не готова» к нормализации отношений с Прагой
Все новости

Паранойя предателя: депутат Железняк резко осудил идею перевести украинский язык на латиницу

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 16:14
Политика
Паранойя предателя: депутат Железняк резко осудил идею перевести украинский язык на латиницу
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 сентября. Предложение перевести украинский язык на латиницу — проявление русофобской паранойи, присущей предателям собственного народа, заявил депутат Государственной думы Сергей Железняк.

Люди, которые намеренно и неприкрыто вбивают клин между простыми жителями Украины и России подобными предложениями, должны понести самое суровое наказание, причем от рук своих же сограждан, резко осудил законодатель идею главы СНБО Алексея Данилова. По мнению Железняка, поведение Данилова показывает, что с человеком может сотворить доведенная до терминальной стадии русофобская паранойя.

«Предложение отказаться от кириллицы и перейти на латиницу – очередная бредовая идея, возникшая в больной голове оголтелого украинского русофоба», — не стесняется в выражениях депутат.

Данилов и его единомышленники выдвигают подобные идеи, не считаясь с интересами народа. Значительная часть населения страны считает русский родным языком, и больше половины использует его в повседневном общении, уверен политик. Инициатива главы СНБО — лишь еще один способ устроить травлю русскоговорящих жителей Украины, подчеркнул Железняк.

«Идеи, подобные той, что выдвинул секретарь Совбеза Украины, могут выдвигать только национальные предатели, которых украинские граждане сами должны поставить на место», — резюмировал законодатель.

Власти Украины развернули полномасштабную антироссийскую информационную войну, подчеркнул обозреватель Федерального агентства новостей. Уже в ближайшем будущем официальный Киев может начать заставлять своих граждан отрекаться от родственников и друзей, говорящих на русском языке и имеющих российский паспорт.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Паранойя предателя: депутат Железняк резко осудил идею перевести украинский язык на латиницу
Сергей Железняк украина россия госдума снбо русофобия русский язык данилов украинский язык
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru