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«Мы хватались за соломинку»: мать МакSим вспомнила о пережитом страхе за певицу
Шоу-бизнес
«Мы хватались за соломинку»: мать МакSим вспомнила о пережитом страхе за певицу
instagram.com  /  @maksimartist

Москва, 13 сентября. Светлана Максимова сильно переживала за жизнь дочери Марины (МакSим), которая почти два месяца провела в коме из-за поражения легких пневмонией.

Мать исполнительницы и ее бабушка ночи напролет читали молитвы. Они надеялись, что обращенные к богу просьбы помогут Максимовой выкарабкаться.

«Мы хватались за соломинку, я так боялась, что мы ее не довезем до клиники, но, слава богу, все обошлось! [...] Я спасала дочь ради ее детей», — заявила Светлана Викторовна со слезами на глазах в эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

В минуты отчаяния она позвала в больницу духовника артистки, настоятеля Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумена Луку. Он провел соборование Максимовой.

Ранее стало известно, что врачи буквально вытаскивали звезду с того света: за время, проведенное в коме, у нее дважды останавливалось сердце. Но каждый раз им удавалось реанимировать Максимову. Благодаря профессиональной команде специалистов певица справилась с тяжелой болезнью.

Сейчас она проходит реабилитацию под контролем своего лечащего врача Дениса Павлова. Анестезиолог-реаниматолог показал снимок КТ легких МакSим, назвав улучшения «феерическим результатом».

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собчак максим певица
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