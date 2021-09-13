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Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией и еще тремя странами

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 16:39
Общество
Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией и еще тремя странами
pixabay.com

Москва, 13 сентября. Жители России с 21 сентября смогут возобновить полеты в Испанию, Ирак, Кению и Словакию, сообщили в оперштабе.

Международные аэропорты Пскова, Магадана, Мурманска и Читы также восстановят полеты в Египет и Турцию. Такое решение специалисты оперштаба приняли в соответствии с эпидобстановкой по коронавирусу в этих странах.

Власти России снимают ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, также сообщили в оперштабе. Число перелетов будет возобновлено в полном объеме, рейсы буду выполняться в соответствии с требованиями по нераспространению COVID-19.

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