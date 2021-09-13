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Врач Макsим назвал сроки восстановления певицы после комы

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 16:10
Шоу-бизнес
Врач Макsим назвал сроки восстановления певицы после комы
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 13 сентября. Реабилитолог и методист лечебной физкультуры Андрей Пигарев считает, что процесс восстановления Макsим до «более-менее оптимального состояния» займет минимум год.

Почти два месяца Марина Максимова, известная как Макsим, провела в искусственной коме под аппаратами ИВЛ и ЭКМО. В середине июня артистку госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее пневмонию с обширным поражением легких. ПЦР-тесты на коронавирус, который подозревали медики, показывали отрицательные результаты. Лишь спустя полтора месяца новый анализ показал, что Макsим действительно перенесла COVID-19.

Сколько времени уйдет у Макsим на полную реабилитацию, никто точно ответить не может. Врач Андрей Пигарев, помогающий исполнительнице проходить курс восстановления, считает, что на достижение «более-менее оптимального состояния» у звезды уйдет минимум год. По словам специалиста, точный прогноз не даст никто, поскольку COVID-19 – новая и неизученная болезнь.

«Форсировать восстановление нельзя, ведь можно спровоцировать воспалительные процессы», — уточнил Пигарев в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Лечащий врач МакSим — анестезиолог-реаниматолог Денис Павлов — заявил, что доволен темпами, с которыми восстанавливается артистка после комы. Он показал снимок последней KT легких звездной пациентки и назвал результат «феерическим».

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здоровье певица макsим
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