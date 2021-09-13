«Талибан» намерен поддерживать политические отношения с Россией и Китаем

Кабул, 13 сентября. «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) намерен поддерживать отношения с Россией, Китаем и Ираном, заявил представитель политофиса движения Сухейль Шахин.

Отвечая на вопрос РИА Новости, представитель политического офиса талибов сообщил, что новый министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Мутаки должен побывать с рабочими визитами в Москве, Пекине и Тегеране.

Сухейль Шахин подчеркнул, что Афганистан намерен поддерживать политические отношения с этими странами, однако вопросы предстоящих визитов будут решаться на двустороннем уровне.

Талибы ранее опровергли слухи о гибели главы политического офиса движения Абдулы Гани Барадара. По словам одного из представителей «Талибана», появившаяся информация не соответствует действительности.

1 Организация запрещена на территории РФ.