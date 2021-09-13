Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 18:43
18:41
Общество
Режиссер Андрей Звягинцев находится в тяжелом состоянии из-за последствий COVID-19
18:36
Политика
Генсек ООН: Афганистан получит более 1 млрд долларов в качестве поддержки
18:33
Политика
Трудности «переклада»: Зеленский перепутал языки во время интервью CNN
18:33
Общество
США используют Болгарию для секретных военных операций. Колонка Владимира Тулина
18:32
Весь мир
Президентский совет Ливии назвал провокационными перестановки в посольствах за рубежом
18:28
Политика
Евродепутаты приняли проект доклада о «сдерживании России»
18:26
Политика
МВД РФ планирует привлечь жителей ЛДНР к программе по переселению соотечественников
18:22
Шоу-бизнес
Сосед актрисы Нины Ивановой претендует на ее квартиру стоимостью 10 млн рублей
18:21
Армия
Более 50 целей условного противника уничтожены авиацией на учениях «Запад-2021»
18:21
Весь мир
Новый мост в Портленде назвали в честь персонажа из «Симпсонов»
Все новости

США используют Болгарию для секретных военных операций. Колонка Владимира Тулина
Общество
США используют Болгарию для секретных военных операций. Колонка Владимира Тулина
Из личного архива Диляны Гайтанджиевой  / 

Корреспондент ФАН взял интервью у самой известной расследующей журналистки Болгарии Диляны Гайтанджиевой. Во время командировки в Сирии журналистка обнаружила болгарское оружие и боеприпасы, которые поставлялись антиправительственным силам, в том числе и структурам Исламского государства1 (организация запрещена на территории РФ), через США и арабские страны. Затем она опубликовала 49 документов, подтверждающих поставки оружия террористам в Сирии, Ираке и Йемене, а также преступным группировкам в Африке из Болгарии, Румынии, Сербии и Словакии, которые осуществлялись самолетами азербайджанской авиакомпании Silk Way на американские деньги, для чего авиакомпании удалось получить дипломатический статус в 12 государствах, то есть ее не проверяли таможня и пограничная служба.

В 2018 году ей удалось документально доказать, что в Грузии и на Украине существуют тайные лаборатории, где американские специалисты разрабатывают новое бактериологическое оружие и испытывают его на местном населении. Также были представлены документы об американо-британском сотрудничестве в области создания такого оружия, об опасных экспериментах в британской лаборатории Porton Down и о том, что они проводились даже на пассажирах лондонского метро.

4 марта 2018 года 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию отравляющего вещества. Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева провела расследование и обратила внимание на публикацию на сайте Clinical Services Journal. Этот солидный научный журнал выпускается Биохимическим обществом Великобритании, объединяющим более семи тысяч ученых. Уже 6 марта он сообщает, что в Солсбери попали в больницу мужчина и женщина из-за воздействия на них отравляющего вещества — фентанила. Однако позже слово «фентанил» на сайте было заменено на «некую субстанцию». В качестве доказательства Диляна Гайтанджиева приводит скриншоты обоих вариантов сообщения. Также об отравлении фентанилом сообщает местное издание Devon Online.

А «Радио Свобода»2 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) в тот же день на своем сайте публикует статью «Вещество, которым отравили Скрипаля, ранее использовала ФСБ». Таким образом читателям «подсказывают», кто якобы стоит за покушением на убийство.

Однако фентанил скорее — сильнодействующий наркотик, а не боевое отравляющее вещество: при оказании своевременной помощи смерть не наступает. Что и показало его применение при освобождении заложников спектакля «Норд-Ост». Кроме того, от употребления фентанила и его производных в Великобритании ежегодно гибнет большое количество наркоманов. В этом случае право на жизнь получила бы версия, что Скрипали стали жертвой передозировки наркотиков. Такое предположение трудно бы было опровергнуть.

8 сентября 2021 года Диляна Гайтанджиева публикует документ Министерства обороны Великобритании, показывающий, что образцы крови Скрипалей могли быть подтасованы. По данным минобороны, нет информации о том, когда были собраны образцы, однако ведомство официально сообщило, что образцы крови прибыли в Портон-Даун через 25 часов после того, как Скрипалей поместили в больницу. Для справки: расстояние между районной больницей Солсбери и Портон-Даун составляет всего 13 км, то есть 18 минут езды, что означает, что передача доказательств заняла неоправданно много времени.

По словам нынешнего премьер-министра Великобритании, а в то время министра иностранных дел Бориса Джонсона, лаборатория в Портон-Даун, которая получила и проанализировала образцы крови, уже имела «Новичок» до предполагаемого отравления Скрипалей. Хотя правительство Великобритании публично солгало, что только Россия могла быть источником нервно-паралитического газа, как оказалось Портон-Даун также мог быть источником «Новичка».

О том в каких условиях ей приходится работать в настоящее время, Диляна Гайтанджиева рассказала в интервью ФАН.

— Было ли какое-либо противодействие твоей работе по проведению журналистских расследований?

— Худшее для меня произошло в ноябре прошлого года, когда началась постоянная хакерская атака на мой сайт журналистских расследований armswatch.com. Это постоянная DDoS-атака, которая продолжается уже десять месяцев. Были времена, когда на мой сайт было послано 300 млн запросов веб-трафика, большая часть из которых поступила из Соединенных Штатов. Чтобы мой сайт продолжал работать, у меня есть активированный брандмауэр, который требует от посетителей подождать несколько секунд и пройти так называемый Captcha Challenge. Раньше со мной это случалось после публикации новой статьи, и хакерская атака проходила через неделю.

Теперь это навсегда. Большинство IP-адресов, с которых идет атака, находятся в США. Это серьезное преступление, которое используется как форма цензуры журналистов. Хакерская атака на мой сайт началась после того, как я опубликовала два крупных расследования — новые разоблачения о биолаборатории США в Грузии и расследование в отношении 150 частных наемников США, прибывших в Болгарию из Ливии рейсами американской авиакомпании Omni Air, нанятой Пентагоном. Никто в Болгарии не знает, что здесь делают эти военные наемники. Я сомневаюсь, что и болгарское правительство знает, потому что Болгария давно перестала быть суверенным государством, наша территория используется для секретных военных операций США. После этого расследования на меня в течение десяти месяцев происходит постоянная хакерская атака, которая не прекращается ни на один день. Большинство IP-адресов из США. Факты говорят сами за себя.

Здесь Диляна Гайтанджиева из скромности не сообщает, что из-за расследований в свое время ее уволили из газеты «Труд», а Государственное агентство национальной безопасности Болгарии несколько раз вызывало ее на допросы, требуя сообщить источники информации о продаже болгарского оружия террористам, но она отказалась это сделать.

— Как ты оцениваешь свободу слова в Болгарии?

— По данным за прошлый год в классации организации «Репортеры без границ» Болгария по свободе слова занимает 111 место и удерживает это позорное место уже три года. В Болгарии в настоящее время публикуются расследования только против политических и экономических врагов, исполняются политические заказы. Здесь нет расследующей журналистики, а есть лишь заказная. Вопреки этому в Болгарии есть много талантливых расследующих журналистов, которые, к сожалению, не имеют свободы для работы. Многие из них вынуждены сами налагать на себя цензуру, других увольняют, а третьи меняют профессию.

К этому можно добавить, что сейчас в Болгарии общественная тайна, что практически все печатные СМИ контролируются местными олигархами. Это подтверждается тем, что в них не прочтешь не то что статьи, а даже плохого слова против своего хозяина.

— Расскажи, пожалуйста, о твоем отношении к России и ее политике.

— Я болгарка, а болгарский народ помнит свою историю и роль России в нашем освобождении от турецкого рабства в 1878 году. Болгарская земля пропитана кровью тысяч русских солдат, отдавших свои жизни за наше освобождение. Какие бы попытки переписать историю ни делались, болгарский народ это знает и помнит. Мы — братский народ, у нас многовековая история. Болгария подарила России алфавит и христианство. История все это сохранила, несмотря на печально известные попытки ее переписать. Это мое отношение к России, как и большей части болгарского народа.

Что касается политики России, то я считаю, что Россия защищает свои национальные интересы, что, кстати, должно делать каждое государство, — при условии, что оно уважает международное право и не причиняет вред другим государствам. Россия — великая держава, именно поэтому она подвергается многочисленным атакам со стороны другой великой державы — Соединенных Штатов. США также заявляют, что защищают свои национальные интересы, но они нарушают международное право, развязывают войны, убивают мирных жителей и разрушают целые страны. Это ли национальный интерес американского народа? Я так не думаю.

Это личный интерес американских военных корпораций, которым выгодны войны. Я освещала войну в Сирии почти с самого начала. В Сирии есть российское и американское военное присутствие. Я видела, что обе стороны делают в Сирии. Если бы Россия не пришла на помощь, Сирия превратилась бы в опустошенное государство, разделенное на несколько маленьких раздираемых войной территорий и исламский халифат. Что касается присутствия США в Сирии, то Трамп прямо заявил, почему там находятся американские военные: из-за нефти. Он прямо сказал некрасивую правду, что Соединенные Штаты находятся в Сирии, чтобы грабить нефть другой страны. Мир уже знает правду о Сирии. Правительство США не несет демократии, оно несет войны и смерть. Я говорю это, потому что видела это собственными глазами, потому что я посвятила свою работу и жизнь раскрытию этих военных преступлений.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Вернуться назад

Все новости / Общество / США используют Болгарию для секретных военных операций. Колонка Владимира Тулина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru