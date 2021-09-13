США используют Болгарию для секретных военных операций. Колонка Владимира Тулина

Корреспондент ФАН взял интервью у самой известной расследующей журналистки Болгарии Диляны Гайтанджиевой. Во время командировки в Сирии журналистка обнаружила болгарское оружие и боеприпасы, которые поставлялись антиправительственным силам, в том числе и структурам Исламского государства1 (организация запрещена на территории РФ), через США и арабские страны. Затем она опубликовала 49 документов, подтверждающих поставки оружия террористам в Сирии, Ираке и Йемене, а также преступным группировкам в Африке из Болгарии, Румынии, Сербии и Словакии, которые осуществлялись самолетами азербайджанской авиакомпании Silk Way на американские деньги, для чего авиакомпании удалось получить дипломатический статус в 12 государствах, то есть ее не проверяли таможня и пограничная служба.

В 2018 году ей удалось документально доказать, что в Грузии и на Украине существуют тайные лаборатории, где американские специалисты разрабатывают новое бактериологическое оружие и испытывают его на местном населении. Также были представлены документы об американо-британском сотрудничестве в области создания такого оружия, об опасных экспериментах в британской лаборатории Porton Down и о том, что они проводились даже на пассажирах лондонского метро.

4 марта 2018 года 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию отравляющего вещества. Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева провела расследование и обратила внимание на публикацию на сайте Clinical Services Journal. Этот солидный научный журнал выпускается Биохимическим обществом Великобритании, объединяющим более семи тысяч ученых. Уже 6 марта он сообщает, что в Солсбери попали в больницу мужчина и женщина из-за воздействия на них отравляющего вещества — фентанила. Однако позже слово «фентанил» на сайте было заменено на «некую субстанцию». В качестве доказательства Диляна Гайтанджиева приводит скриншоты обоих вариантов сообщения. Также об отравлении фентанилом сообщает местное издание Devon Online.

А «Радио Свобода»2 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) в тот же день на своем сайте публикует статью «Вещество, которым отравили Скрипаля, ранее использовала ФСБ». Таким образом читателям «подсказывают», кто якобы стоит за покушением на убийство.

Однако фентанил скорее — сильнодействующий наркотик, а не боевое отравляющее вещество: при оказании своевременной помощи смерть не наступает. Что и показало его применение при освобождении заложников спектакля «Норд-Ост». Кроме того, от употребления фентанила и его производных в Великобритании ежегодно гибнет большое количество наркоманов. В этом случае право на жизнь получила бы версия, что Скрипали стали жертвой передозировки наркотиков. Такое предположение трудно бы было опровергнуть.

8 сентября 2021 года Диляна Гайтанджиева публикует документ Министерства обороны Великобритании, показывающий, что образцы крови Скрипалей могли быть подтасованы. По данным минобороны, нет информации о том, когда были собраны образцы, однако ведомство официально сообщило, что образцы крови прибыли в Портон-Даун через 25 часов после того, как Скрипалей поместили в больницу. Для справки: расстояние между районной больницей Солсбери и Портон-Даун составляет всего 13 км, то есть 18 минут езды, что означает, что передача доказательств заняла неоправданно много времени.

По словам нынешнего премьер-министра Великобритании, а в то время министра иностранных дел Бориса Джонсона, лаборатория в Портон-Даун, которая получила и проанализировала образцы крови, уже имела «Новичок» до предполагаемого отравления Скрипалей. Хотя правительство Великобритании публично солгало, что только Россия могла быть источником нервно-паралитического газа, как оказалось Портон-Даун также мог быть источником «Новичка».

О том в каких условиях ей приходится работать в настоящее время, Диляна Гайтанджиева рассказала в интервью ФАН.

— Было ли какое-либо противодействие твоей работе по проведению журналистских расследований?

— Худшее для меня произошло в ноябре прошлого года, когда началась постоянная хакерская атака на мой сайт журналистских расследований armswatch.com. Это постоянная DDoS-атака, которая продолжается уже десять месяцев. Были времена, когда на мой сайт было послано 300 млн запросов веб-трафика, большая часть из которых поступила из Соединенных Штатов. Чтобы мой сайт продолжал работать, у меня есть активированный брандмауэр, который требует от посетителей подождать несколько секунд и пройти так называемый Captcha Challenge. Раньше со мной это случалось после публикации новой статьи, и хакерская атака проходила через неделю.

Теперь это навсегда. Большинство IP-адресов, с которых идет атака, находятся в США. Это серьезное преступление, которое используется как форма цензуры журналистов. Хакерская атака на мой сайт началась после того, как я опубликовала два крупных расследования — новые разоблачения о биолаборатории США в Грузии и расследование в отношении 150 частных наемников США, прибывших в Болгарию из Ливии рейсами американской авиакомпании Omni Air, нанятой Пентагоном. Никто в Болгарии не знает, что здесь делают эти военные наемники. Я сомневаюсь, что и болгарское правительство знает, потому что Болгария давно перестала быть суверенным государством, наша территория используется для секретных военных операций США. После этого расследования на меня в течение десяти месяцев происходит постоянная хакерская атака, которая не прекращается ни на один день. Большинство IP-адресов из США. Факты говорят сами за себя.

Здесь Диляна Гайтанджиева из скромности не сообщает, что из-за расследований в свое время ее уволили из газеты «Труд», а Государственное агентство национальной безопасности Болгарии несколько раз вызывало ее на допросы, требуя сообщить источники информации о продаже болгарского оружия террористам, но она отказалась это сделать.

— Как ты оцениваешь свободу слова в Болгарии?

— По данным за прошлый год в классации организации «Репортеры без границ» Болгария по свободе слова занимает 111 место и удерживает это позорное место уже три года. В Болгарии в настоящее время публикуются расследования только против политических и экономических врагов, исполняются политические заказы. Здесь нет расследующей журналистики, а есть лишь заказная. Вопреки этому в Болгарии есть много талантливых расследующих журналистов, которые, к сожалению, не имеют свободы для работы. Многие из них вынуждены сами налагать на себя цензуру, других увольняют, а третьи меняют профессию.

К этому можно добавить, что сейчас в Болгарии общественная тайна, что практически все печатные СМИ контролируются местными олигархами. Это подтверждается тем, что в них не прочтешь не то что статьи, а даже плохого слова против своего хозяина.

— Расскажи, пожалуйста, о твоем отношении к России и ее политике.

— Я болгарка, а болгарский народ помнит свою историю и роль России в нашем освобождении от турецкого рабства в 1878 году. Болгарская земля пропитана кровью тысяч русских солдат, отдавших свои жизни за наше освобождение. Какие бы попытки переписать историю ни делались, болгарский народ это знает и помнит. Мы — братский народ, у нас многовековая история. Болгария подарила России алфавит и христианство. История все это сохранила, несмотря на печально известные попытки ее переписать. Это мое отношение к России, как и большей части болгарского народа.

Что касается политики России, то я считаю, что Россия защищает свои национальные интересы, что, кстати, должно делать каждое государство, — при условии, что оно уважает международное право и не причиняет вред другим государствам. Россия — великая держава, именно поэтому она подвергается многочисленным атакам со стороны другой великой державы — Соединенных Штатов. США также заявляют, что защищают свои национальные интересы, но они нарушают международное право, развязывают войны, убивают мирных жителей и разрушают целые страны. Это ли национальный интерес американского народа? Я так не думаю.

Это личный интерес американских военных корпораций, которым выгодны войны. Я освещала войну в Сирии почти с самого начала. В Сирии есть российское и американское военное присутствие. Я видела, что обе стороны делают в Сирии. Если бы Россия не пришла на помощь, Сирия превратилась бы в опустошенное государство, разделенное на несколько маленьких раздираемых войной территорий и исламский халифат. Что касается присутствия США в Сирии, то Трамп прямо заявил, почему там находятся американские военные: из-за нефти. Он прямо сказал некрасивую правду, что Соединенные Штаты находятся в Сирии, чтобы грабить нефть другой страны. Мир уже знает правду о Сирии. Правительство США не несет демократии, оно несет войны и смерть. Я говорю это, потому что видела это собственными глазами, потому что я посвятила свою работу и жизнь раскрытию этих военных преступлений.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.