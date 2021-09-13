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Фьючерсы на газ в Европе превысили 750 долларов за тысячу кубометров
Экономика
Фьючерсы на газ в Европе превысили 750 долларов за тысячу кубометров
pixabay.com

Лондон, 13 сентября. Стоимость газа на европейском фьючерсном рынке установила очередной исторический максимум, преодолев отметку в 750 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов ICE.

На прошлой неделе цена на газ в Европе в ходе торгов преодолела отметку в 700 долларов за тысячу «кубов». С начала сентября голубое топливо подорожало на 100 долларов.

Рост цен на газ в Европе обусловлен слабыми темпами заполняемости подземных хранилищ. Еще одной причиной стали результаты аукциона по бронированию дополнительных мощностей украинского транзита «Газпромом».

В начале лета котировки газа находились на уровне около 300 долларов за тысячу кубометров и считались слишком высокими. Европейцы не спешили закупать газ, ожидая на протяжении всего лета, что цены упадут. Однако произошло наоборот, и теперь Европа рискует столкнуться с энергетическим кризисом. Ситуацию может изменить запуск «Северного потока — 2», но немецкому регулятору нужно время, чтобы рассмотреть заявку оператора на сертификацию. Как стало известно ранее, поставки голубого топливо по газопроводу могут не начаться в этом году.

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