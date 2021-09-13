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Путин прибыл в Нижегородскую область на основной этап учений «Запад-2021»

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 16:58
Армия
Путин прибыл в Нижегородскую область на основной этап учений «Запад-2021»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Нижний Новгород, 13 сентября. Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области, где будет наблюдать за практическими действиями войск в ходе активной фазы учений «Запад-2021».

В рамках основного этапа маневров российские военные во взаимодействии со своими коллегами из Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступательных действий противника и ведению маневренной обороны.

Учения «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. В маневрах задействованы порядка 200 тысяч военнослужащих и более 700 единиц вооружения и техники, а также вертолеты и самолеты.

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