Песков назвал социально-экономическое развитие России приоритетом в политике Путина

Москва, 13 сентября. Забота о гражданах и социально-экономическое развитие страны всегда были в приоритете для президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание журналистов на те вопросы, которые президент обсуждает во время совещаний и встреч.

«В первую очередь, это вопросы социально-экономического развития страны. Это то, что стоит во главе угла», — отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Владимир Путин продвигает программы по поддержке различных групп населения в условиях посткризисных проявлений, чтобы страна как можно скорее смогла побороть этот кризис.

Песков ранее объяснил заявление Путина о возможном уходе на карантин. По его словам, президент выразился образно, говоря о своем вынужденном карантине из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в его окружении.