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МОК готов изготовить для Весниной новые медали
Спорт
МОК готов изготовить для Весниной новые медали
Global Look Press  /  Roman Denisov/Russian Look

Москва, 13 сентября. Победительница летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Елена Веснина может получить новые медали взамен украденных.

Именитой российской теннисистке Елене Весниной могут изготовить новые медали Олимпийских игр взамен украденных в ее доме в Подмосковье. Об этом журналистам РИА Новости рассказали в пресс-службе МОК.

«Для НОК существует процедура, описывающая действия в подобных ситуациях вместе с МОК. Если ОКР обратится в МОК с помощью установленного механизма, МОК рассмотрит этот вопрос», — отметили представители организации.

Веснина является победительницей Олимпиады в Бразилии в женском парном разряде. На Играх в Токио она завоевала в серебро в миксте. В Японии Веснина выступала вместе с Асланом Карацевым.

Ранее полиция возбудила уголовное дело после кражи медалей Весниной в Истринском районе. В момент преступления теннисистки и ее супруга не было дома.

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