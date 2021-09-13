МОК готов изготовить для Весниной новые медали

Москва, 13 сентября. Победительница летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Елена Веснина может получить новые медали взамен украденных.

Именитой российской теннисистке Елене Весниной могут изготовить новые медали Олимпийских игр взамен украденных в ее доме в Подмосковье. Об этом журналистам РИА Новости рассказали в пресс-службе МОК.

«Для НОК существует процедура, описывающая действия в подобных ситуациях вместе с МОК. Если ОКР обратится в МОК с помощью установленного механизма, МОК рассмотрит этот вопрос», — отметили представители организации.

Веснина является победительницей Олимпиады в Бразилии в женском парном разряде. На Играх в Токио она завоевала в серебро в миксте. В Японии Веснина выступала вместе с Асланом Карацевым.

Ранее полиция возбудила уголовное дело после кражи медалей Весниной в Истринском районе. В момент преступления теннисистки и ее супруга не было дома.