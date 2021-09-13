Судан не запрашивал экономическую помощь за размещение базы ВМФ России

Москва, 13 сентября. Судан не просит экономическую помощь у России в обмен на возможность создания пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ на берегу Красного моря. Об этом сообщил РИА Новости временный поверенный в делах восточноафриканской страны в РФ Онур Ахмад Онур.

«Это неправда. Эти новости – неправда. Это безосновательные новости. Суданская сторона не запрашивает каких-либо платежей в связи с соглашением о военной базе», - добавил он.

Дипломат заявил о хороших отношениях между Россией и Суданом во многих сферах.

«Наши отношения начались давно, поэтому запрашивать какие-то платежи было бы просто-напросто плохо для отношений», - сказал Онур.

По его словам, Хартум намерен внести в договор с РФ небольшие изменения, после чего «соглашение будет подписано».

«Я думаю, в ближайшее время», - подытожил он.

Ранее источник информационного агентства в военном ведомстве государства заявил, что правительство в Хартуме желает внести поправки в договоренности с Москвой о создании российской базы.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал проект соглашения, которое подразумевает создание ПМТО в Порт-Судане. Согласно договору, численность личного состава объекта достигнет 300 человек. Одновременно база сможет принять до четырех кораблей.

В июле Путин внес соглашение на ратификацию в Госдуму. Позже в ходе своего визита в российскую столицу глава МИД восточноафриканской страны Марьям аль-Махди заявила, что вопрос возведения базы ВМФ РФ рассмотрит Суверенный совет Судана.