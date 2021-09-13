Талибы заявили о возможном самостоятельном управлении аэропортом Кабула

Кабул, 13 сентября. Талибы не исключили, что Афганистан будет самостоятельно управлять аэропортом Кабула. Об этом заявил представитель политофиса радикального движения Сухель Шахин.

Представители «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) рассказал, что Турция и Катар задействованы в восстановлении аэропорта, где возобновлены внутренние рейсы. Однако еще необходимо проделать работу с международными перелетами, пишет РИА Новости.

«Это дело будущего (решение об управлении аэропортом Кабула. — Прим. ФАН), будем ли мы сотрудничать с другими странами или нет по этому вопросу. Возможно, наши люди справятся с этими вопросами», — сказал Шахин.

Ранее талибы провели обыск в доме вице-президента Афганистана Амруллы Салеха. Они обнаружили золотые слитки и более 6 млн долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.