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Талибы заявили о возможном самостоятельном управлении аэропортом Кабула

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 15:50
Политика
Талибы заявили о возможном самостоятельном управлении аэропортом Кабула
wikipedia.org  /  Carl Montgomery / CC BY 2.0

Кабул, 13 сентября. Талибы не исключили, что Афганистан будет самостоятельно управлять аэропортом Кабула. Об этом заявил представитель политофиса радикального движения Сухель Шахин.

Представители «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) рассказал, что Турция и Катар задействованы в восстановлении аэропорта, где возобновлены внутренние рейсы. Однако еще необходимо проделать работу с международными перелетами, пишет РИА Новости.

«Это дело будущего (решение об управлении аэропортом Кабула. — Прим. ФАН), будем ли мы сотрудничать с другими странами или нет по этому вопросу. Возможно, наши люди справятся с этими вопросами», — сказал Шахин.

Ранее талибы провели обыск в доме вице-президента Афганистана Амруллы Салеха. Они обнаружили золотые слитки и более 6 млн долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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