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Агроэксперт Шконда объяснил привлекательность белорусских фермерских продуктов

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 16:39
Экономика
Агроэксперт Шконда объяснил привлекательность белорусских фермерских продуктов
pixabay.com  /  RitaE

Санкт-Петербург, 13 сентября. Россиянам рассказали, стоит ли всегда ориентироваться на «фермерский» характер продукции.

Хорошо известно, что на территории Петербурга имеется множество магазинов фермерской направленности, при этом они пользуются высокой популярностью среди горожан. Зачастую продукция в таких точках дороже, однако это не останавливает людей от покупки.

Возникает резонный вопрос — действительно ли на полках фермерских магазинов лежит продукция частных аграриев. На данные вопросы в ходе эфира на площадке Медиагруппы «Патриот» ответил президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Ленинградской области и Петербурга Михаил Шконда.

Множество белорусских продуктов увидел агроэксперт в рамках одной из сельскохозяйственных ярмарок города. Шконда отмечает, что на этикетках продукции присутствовало множество городов, но они располагаются совсем не в Белоруссии. Выяснилось, что многие колбасы, на самом деле, делают в России.

Соответственно, компании пытаются продвинуть свою продукцию на рынке за счет презентации ее в качестве белорусской, так как в последнее время сформировался положительный репутационный уровень такого наименования. Еще производители добавляют приставку «фермерское», что дополнительно вызывает доверие у покупателя.

При этом некоторые представители фермерских хозяйств на рынке все же есть, однако их стоит еще поискать. Шконда объясняет, что чаще всего ретейлеры отличаются только близостью к источнику поставок, что в дальнейшем сказывается на фактических сроках годности и свежести продукции.

Спикер также обратил внимание на отличия фермерского мяса. Найти продукцию небольшого хозяйства можно по цвету и структуре.

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