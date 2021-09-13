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Первичные выборы в Аргентине закончились разгромом правящей коалиции «Общий фронт»

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 16:15
Весь мир
Первичные выборы в Аргентине закончились разгромом правящей коалиции «Общий фронт»
twitter.com  /  @alferdez

Буэнос-Айрес, 13 сентября. Правящая коалиция Аргентины «Общий фронт» потерпела поражение в 17 ключевых провинциях по итогам первичных выборов. Явка составила 67%, сообщила газета La Nación.

Согласно первым данным, кандидаты от коалиции «Общий фронт» проиграли в 17 провинциях из 23. Речь идет про автономный город Буэнос-Айрес, провинции Чако, Корриентес, Кордова, Энтре-Риос, Жужуй, Ла-Пампа, Мендоса, Мисьонес, Неукен, Сальта, Санта-Фе и другие. «За» проголосовали в Катамарке, Формозе, Ла-Риохе, Сан-Хуане, Тукумане и др.

Наиболее показательное поражение произошло в провинции и автономном городе Буэнос-Айрес — традиционным оплотом перонистов. Там кандидат от оппозиционной правоцентристской партии «Вместе за перемены» набрал 38,26% голосов против 33,48% у «Общего фронта». Здесь проживает чуть более 40% населения Аргентины и поэтому результат очень важен. В Чако процентное соотношение составило 44,24% и 35,48% в пользу противников действующей власти.

Первичные выборы в Аргентине закончились разгромом правящей коалиции «Общий фронт»
Федеральное агентство новостей  / 
Если во время общенациональных выборов эти результаты будут подтверждены, правящая партия потеряет большинство в парламенте.

Первичные выборы

Первичные выборы (PASO) проходят в Аргентине с 2009 года. Их цель определить списки кандидатов от партий, которые примут участие в общенациональном голосовании, которое пройдет 14 ноября. Во время первичного волеизъявления также будет обновлена половина состава нижней палаты парламента и часть сената. В настоящее время в законодательном органе нет большинства какой-то из политических сил, тогда как подавляющая часть сенаторов принадлежит к правящей партии. Несмотря на то что у этих выборов неофициальный статус, их необходимо посещать по закону всем аргентинцам, достигшим 16-летнего возраста.

Первичные выборы в Аргентине закончились разгромом правящей коалиции «Общий фронт»
twitter.com  / @alferdez

Президент признал поражение

Президент страны Альберто Фернандес признал поражение на предварительных выборах, об этом он написал у себя в Twitter. Лидер страны поблагодарил всех сторонников и заявил, что удвоит усилия чтобы победить.

«Нет ничего важнее, чем слушать людей. Сегодня они сказали нам, что мы совершили ошибки, и мы собираемся ответить на эти требования. С завтрашнего дня мы будем работать, с нашей обычной приверженностью и силой, чтобы удовлетворить те потребности, которые мы не удовлетворили», — написал президент.

Он также заявил, что не сдастся и призвал всех сторонников активно агитировать, чтобы выиграть в ноябре.

«Я смиренно прошу вас помочь мне. Я хочу закончить это, оставив страну на ногах, без бедных людей, имеющих работу. Давайте двигаться вперед, в ноябре мы перевернем эту историю», — заключил он.

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президент аргентина первичные выборы
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