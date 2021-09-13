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Rzeczpospolita: присутствие ВС РФ на территории Белоруссии сильно беспокоит Польшу
Армия
Rzeczpospolita: присутствие ВС РФ на территории Белоруссии сильно беспокоит Польшу
Минобороны РФ

Варшава, 13 сентября. Польские власти сильно обеспокоены присутствием ВС РФ на территории Белоруссии в рамках учений «Запад-2021», заявили журналисты из Польши.

Российско-белорусские масштабные учения «Запад-2021» стартовали 10 сентября, успев вызвать неоднозначную реакцию со стороны государств, входящих в НАТО. К примеру, авторы польского издания Rzeczpospolita отметили, что в Варшаве сильно обеспокоены тем, что на территории Республики Беларусь были развернуты российские войска в рамках маневров. По их словам, ранее военнослужащие ВС РФ присутствовали лишь вблизи северных границ Польши в Калининградской области, однако сейчас «российский кулак» приблизился к восточным рубежам государства.

«Российские военные проводят свои маневры на территории Белоруссии всё ближе к польской границе. Они задействуют авиацию на аэродроме в Барановичах, силы ПВО под Гродно», — объяснили польские журналисты, почему в Варшаве испугались присутствия «российского кулака» в Белоруссии.

Некоторые польские СМИ, а также западные аналитики утверждают, что заявленное количество российских военнослужащих на учениях якобы не соответствует действительности. По их мнению, Москва «превысила» этот показатель, чтобы «оказать психологическое давление» на Варшаву, а также на государства Балтийского региона.

Ранее российско-белорусские учения прокомментировали читатели британского издания Daily Mail, которое опубликовало материал, посвященный маневрам. По их словам, даже если Европа сформирует собственную общую армию, она будет не слишком эффективна в случае вооруженного конфликта с Россией, так как любые решения в ЕС будут приниматься с большими задержками из-за низкого уровня единства в Евросоюзе. Они также выразили уверенность в том, что Соединенные Штаты и Великобритания не решатся развязать войну с РФ, так как им для этого не хватит смелости.

Кроме того, в пресс-службе Балтийского флота поделились подробностями о ходе учений «Запад-2021», рассказав об успешном перехвате российскими истребителями Су-27 «вражеской» крылатой ракеты, сообщает телеканал «360». Известно, что для ликвидации угрозы пилоты применили ракеты класса «воздух-воздух».

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россия белоруссия польша учения запад-2021
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