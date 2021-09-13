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Угроза нацбезопасности: Алишеру Моргенштерну запретили давать концерты на Украине

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 15:55
Общество
Угроза нацбезопасности: Алишеру Моргенштерну запретили давать концерты на Украине
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Киев, 13 сентября. Российскому рэперу Алишеру Валееву (Моргенштерн) запрещено давать концерты на Украине, сообщили в СБУ. Силовики объявили музыканта угрозой национальной безопасности.

Как сообщается в пресс-релизе украинских силовиков, решение о присвоении Валееву статуса представляющего опасность для Украины гражданина было принято еще в апреле этого года. Утверждается, что творчество и поведение Моргенштерна на массовых мероприятиях провоцируют агрессию и вспышки насилия. Также в пресс-службе уточнили, что музыкант попал в «черные списки» спецслужбы два раза.

По итогам лингвистической экспертизы украинские спецслужбисты сделали вывод, что рэпер занимается пропагандой насилия и употребления алкоголя и психоактивных веществ, а также регулярно провоцирует конфликтные ситуации. Сам Моргенштерн, несмотря на запреты, все же объявил о старте украинского турне, а на улицах городов появились рекламные плакаты с приглашениями на выступление.

«В апреле этого года по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии репера: как Валеев, так и Моргенштерн <...> Акцентировано на том, что пребывание лица в "списке Минкульта" автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины. Таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины – запрещены», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Алишер Валеев (Моргенштерн) нередко становится героем светской хроники. Ранее мачеха рэпера призналась: она боится, что пасынок повторит судьбу отца Тагира Валеева — тот вскоре после рождения Алишера ушел из семьи ради молодой избранницы и скончался в раннем возрасте.

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