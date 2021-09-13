Вашингтон вновь пытается запугать Европу Россией, чтобы сохранить НАТО

Публикация стратегического исследовательского центра США RAND о том, что армия Франции не сможет долго вести боевые действия против России и способна лишь поддержать войну под руководством США, — подлая провокация. Об этом ФАН заявил военный эксперт Виктор Баранец, комментируя статью в издании Forbes.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец уверен, что Франция воевать с Россией не будет.

«Чтобы понять, для чего США рассуждают о “боеспособности Франции”, надо знать: «”Франция — девка, насильно выданная замуж”. Французы не хотели вступать в НАТО, их вынудили. В 1966 году президент Франции Шарль де Голль потребовал удаления с территории страны баз НАТО и отправил Североатлантическому альянсу ноту, после этого штаб-квартира НАТО переехала из Парижа в Брюссель. В 1966–2009 годах Франция состояла в альянсе условно, на политическом уровне», — пояснил полковник.

Эксперт напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон еще в 2019 году заявил журналу The Economist, что «наступила смерть мозга НАТО» и «европейские страны больше не могут рассчитывать на США в вопросах защиты союзников». Во Франции с тех пор ничего не изменилось: и власти, и массы проникнуты идеей о ненужности стране Североатлантического альянса.

«Американцы очень боятся, что французы вновь покинут блок НАТО. Вашингтон не устраивает, что между Парижем и Москвой сложились доверительные отношения. Пентагон стремится разместить ядерное оружие на территории стран Европы не только для того, чтобы взять на прицел Россию. Страны, уступившие в этом вопросе США, автоматически становятся атомными мишенями России в случае нападения НАТО на нашу страну. Так, в случае ядерного Армагеддона первую порцию российских ракет получит Германия, потому что там находится авиабаза с американскими атомными бомбами. Удар будет нанесен именно по базе в Бюхеле», — предупредил офицер.

Влиянием Вашингтона собеседник ФАН объяснил заявление командующего силами обороны Эстонии генерал-лейтенанта Мартина Херема о том, что в Эстонии готовятся к войне с Россией в ближайшие годы. Если США перестанут пугать Европу «российской агрессией» и рисовать страшные картинки с «русским медведем», который вот-вот сожрет «цивилизованный мир», смысл существования НАТО исчезнет, альянс развалится.

Ранее ФАН рассказал, каким образом США собираются уйти из Сирии, но сохранить контроль над нефтью.