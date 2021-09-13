Социолог Шугалей приветствовал инициативу Путина по индексации зарплат военным

Москва, 13 сентября. Инициатива президента России Владимира Путина проиндексировать зарплаты военных и силовиков выше инфляции является нужной и своевременной. Об этом заявил социолог Максим Шугалей.

Ранее российский лидер поручил правительству при подготовке законопроекта о федеральном бюджете «предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции», передает ФБА «Экономика Сегодня».

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в разговоре с журналистами издания назвал правильной и нужной инициативу Путина.

«Я считаю, что инициатива хорошая, индексировать зарплаты, безусловно, надо, тем более людям, которые рискуют жизнью ради нас», — пояснил социолог.

Шугалей выразил уверенность, что индексация должна коснуться не только военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, но и других категорий граждан. По его словам, этого заслуживают учителя и работники медицинской сферы.

Стоит отметить, что в конце августа 2021 года Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военным — по 15 тысяч рублей. Большая часть пенсионеров уже получили полагающиеся им денежные выплаты.