Актерам Театра Ермоловой перед увольнением предлагали должности администратора и билетера

Москва, 13 сентября. Появились новые подробности о скандальном увольнении двух десятков актеров из столичного Театра Ермоловой, художественным руководителем которого является Олег Меньшиков.

В Театре Ермоловой попавшим под сокращение артистам предлагали перейти на административные должности. Актеры могли бы работать билетерами или администраторами учреждения культуры. Однако, как стало известно ФАН, ни один из них не согласился на это предложение.

В июле Московский драматический театр имени Ермоловой сообщил о решении сократить штат в связи с оптимизацией на фоне пандемии коронавируса. В театре подчеркивали, что действия руководства находятся в рамках трудового законодательства.

В итоге без работы остались два десятка актеров, проработавших в театре около 30-40 лет. Одновременно с этим началась подготовка нового спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» с Кристиной Асмус в главной роли, на создание которого потратят 5 млн рублей.

Ранее художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков заявил, что малозанятых актеров могут перевести на административные должности. Решение Рыжакова стало для артистов труппы большой неожиданностью.