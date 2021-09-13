Песков высказался о ситуации с возвращением скифского золота в Россию

Москва, 13 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы вернуть скифское золото в Россию.

Дмитрий Песков на очередном брифинге прокомментировал ситуацию с вывезенным из Крыма скифским золотом. По его словам, этой темой должны заниматься юристы в сотрудничестве с министерством культуры.

«Но мы, конечно, хотели бы видеть возвращение домой этих экспонатов», — подчеркнул он.

Более двух тысяч золотых экспонатов использовались на выставке «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей в одном из музеев Амстердама в 2014 году. После референдума о присоединении Крыма к России о своих правах на скифское золото заявила Украина, а также музеи полуострова.

В 2016 году суд Амстердама принял решение вернуть экспонаты украинской стороне. Год спустя крымская сторона подала апелляцию на это решение, оно было удовлетворено. Однако в Голландии пока так и не пришли к выводу о принадлежности золота.

Ранее Дмитрий Песков объяснил слова российского лидера о возможном уходе на карантин. По его мнению, Путин говорил образно, комментируя ситуацию с COVID-19.